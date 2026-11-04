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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Милла Йовович ошеломила сходством с дочерью и нежно поздравила ее с 19-летием

Эвер Андерсон — просто копия своей звездной мамы.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Милла Йовович с дочерью Эвер

Милла Йовович с дочерью Эвер / © Associated Press

В семье голливудской актрисы с украинскими корнями Миллы Йовович особенный праздник. 3 ноября у дочери артистки от мужа, английского режиссера Пола Андерсона был день рождения.

Эвер Андерсон исполнилось уже 19 лет. Звезда Голливуда поздравила первенца с особенной датой. Знаменитость опубликовала фотографию дочери. На фото Эвер похожа на звездную маму как две капли воды.

Также Милла Йовович адресовала ей теплые и нежные слова. Актриса отметила, что ей приятно наблюдать за тем, как Эвер взрослеет и как преодолевает сложности, которые возникают на ее пути. Знаменитость гордится тем, какой выросла дочь — целеустремленной, уверенной, независимой, интересной, образованной, дисциплинированной и очень красивой.

«С 19-летием, моя маленькая королева Эвер! Какой невероятный путь ты сотворила для себя в этой жизни! Удивительно наблюдать, как целенаправленно и мастерски используешь все, с чем сталкивалась. Это доставляет огромное удовольствие любым родителям, которые стремятся, чтобы их дети ценили мир вокруг», — отметила артистка.

Дочь Миллы Йовович и Пола Андресона — Эвер / © instagram.com/millajovovich

Дочь Миллы Йовович и Пола Андресона — Эвер / © instagram.com/millajovovich

Также Милла Йовович поделилась, что рождение Эвера стало для нее настоящим подарком. В частности, дочь показала актрисе, что такое материнская любовь во всех ее проявлениях. Эвер стала для знаменитости близкой подругой, внимательной ко всем деталям. Артистка отметила, что дочь для нее и учительница, и ученица одновременно.

«Теперь я могу просто восхищаться тем, какой ты стала отдельной, уникальной и мощной силой природы. Буря за горизонтом уже полностью сформировалась и вот-вот вырвется на свободу», — подытожила актриса.

Напомним, недавно в семье украинского ведущего Тимура Мирошниченко был особенный праздник. У приемной дочери шоумена был день рождения. Мирошниченко с женой трогательно поздравил ее с 11-летием и показал, как она изменилась в их семье.

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