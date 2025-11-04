Милла Йовович показала 18-летнюю дочь-копию и рассекретила ее будущую профессию

Милла Йовович с дочерью Эвер / © instagram.com/millajovovich

Реклама

Голливудская актриса Милла Йовович сообщила о важном празднике в ее семье.

У дочери знаменитости от английского режиссера Пола Андерсона день рождения. Эвер Андерсон уже исполнилось 18 лет. По случаю особенной даты актриса опубликовала пост в своем Instagram. Милла Йовович показала свежее фото дочери, на котором просто ошеломила их сходством. Также артистка адресовала Эвер теплые и приятные слова с поздравлениями и пожеланиями.

"С 18-летием мою умную, талантливую, веселую, невероятно креативную и красивую дочь! Я так горжусь той молодой женщиной, которой ты выросла. Никогда в самых смелых мечтах я не могла представить, что ты будешь той непобедимой силой природы, которой ты есть сегодня!" - обратилась к дочери актриса.

Реклама

Дочь Миллы Йовович Эвер / © instagram.com/millajovovich

Милла Йовович также высказалась о будущей профессии дочери. Эвер с самого детства развивает свои актерские способности и занимается моделингом. Но, оказывается, не только в этих сферах проявляется дочь знаменитости. Девушка также развивает писательские навыки. Кстати, в следующем году Эвер будет сдавать учебные экзамены в Лондоне.

"Я люблю тебя! Твоя семья любит тебя, и мы поддерживаем тебя, несмотря ни на что. Сквозь все, на каждом взлете или падении, сквозь все твои решения, и я надеюсь, ты знаешь, насколько ты в безопасности с нами. Будь кем угодно. Говори все, что хочешь сказать. Мы всегда дадим тебе пространство, необходимое для того, чтобы быть собой", - отметила актриса.

Напомним, недавно дочь Миллы Йовович на свежем фото удивила красотой. Также Эвер в очередной раз доказала свою невероятную схожесть со звездной мамой.