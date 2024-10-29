Милла Йовович показалась с мамой, на которую похожа как две капли воды, и поздравила ее с особым праздником

Голливудская актриса украинского происхождения Милла Йовович сообщила о важном празднике в ее семье.

Мама знаменитости – актриса Галина Логинова – праздновала день рождения. Маме Йовович исполнилось 73 года. Поэтому в своем Instagram звезда Голливуда нежно поздравила родного человека с днем рождения.

Милла Йовович с мамой / Фото: instagram.com/millajovovich

Актриса опубликовала редкие фото с мамой, на которую, как отмечают поклонники, Милла похожа как две капли воды. Кроме того, артистка адресовала родному человеку теплые слова с пожеланиями и поздравлениями. Милла Йовович поблагодарила маму за воспитание, а также за предоставленные важные жизненные ориентиры. Звезда Голливуда отметила, что они всей семьей любят маму и каждый проведенный с ней день для них является праздником.

Милла Йовович с мамой / Фото: instagram.com/millajovovich

"С днем рождения мою замечательную маму!! Ты сделала все, что в твоих силах, чтобы хорошо меня воспитать и научить меня тому, что ты знаешь и как ориентироваться в мире. Ты всегда была источником силы в нашей семье и дальше им остаешься. Мы все тебя очень любим и поздравляем тебя ежедневно! Люблю тебя, мама! – обратилась Йовович к маме.

Мама Миллы Йовович / Фото: instagram.com/millajovovich

Напомним, недавно украинская певица Даша Астафьева делилась редким фото с мамой. Исполнительница также поздравляла родного человека с днем рождения.

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