Милла Йовович восхитила фото с 17-летней дочерью и показала сюрприз для нее

Голливудская актриса украинского происхождения Милла Йовович публично поздравила старшую дочь с особым праздником.

Так, 4 ноября Эвер Габо исполнилось 17 лет. Звездная мама в своем фотоблоге поделилась, как вместе с младшими дочерьми и мужем они поздравили именинницу. В частности, еще утром девушку ждал торт и шарики в доме.

Милла Йовович с семьей / Фото: instagram.com/millajovovich

Милла Йовович с семьей / Фото: instagram.com/millajovovich

Кроме того, Милла восхитила архивными кадрами. Так, актриса показала счастливые мгновения с роддома, когда Эвер только родилась и они с мужем адаптировались к роли родителей. К тому же с помощью фото из разных периодов Йовович ошеломила изменениями дочери за последние годы. Девушка заметно повзрослела и стала похожа на маму не только внешностью, но и настигает ее в актерской карьере.

Милла Йовович с семьей / Фото: instagram.com/millajovovich

Милла Йовович с семьей / Фото: instagram.com/millajovovich

Милла Йовович с семьей / Фото: instagram.com/millajovovich

Милла Йовович с семьей / Фото: instagram.com/millajovovich

"С 17-летием нашу королеву Эвер! Я помню, как смотрела на своего новорожденного первого ребенка и думала, каким подростком он будет. Представить не могу, как это крошечное, волшебное, капризное существо может стать рациональным человеком. Я знала, что ты будешь прекрасной, потому что я твоя мама, то есть это было очевидно. Но я никогда не могла представить, какой умной, веселой, талантливой и сильной юной леди ты будешь! Каждый день я просыпаюсь с благодарностью за то, что я в этом жизненном путешествии рядом с тобой. Каждый день приносит мне новые знания и осознания, которых я не узнала бы без тебя. Какая честь для меня воспитывать тебя. Какая честь делить эту жизнь с тобой. Я люблю тебя больше, чем могу описать, потому что мои слова – это только бледная тень чувств в сердце моем! С днем ​​рождения, мое пылкое сердце!", - растрогала Милла.

Милла Йовович с семьей / Фото: instagram.com/millajovovich

Напомним, 4 ноября семья Виктора Павлика также отмечает важный день. Жена певца уже поздравила мужа с годовщиной милым видео.

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