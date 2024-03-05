Милла Йовович восхитила фото со старшим на 10 лет мужем и поздравила его с важным праздником

Голливудская актриса Милла Йовович сообщила о важном празднике в ее семье. Муж знаменитости – режиссер Пол Андерсон – праздновал день рождения.

4 марта возлюбленному Йововичу исполнилось 56 лет. В своем Instagram по случаю праздника знаменитость посвятила мужу пост. В частности, Милла опубликовала редкое фото со старшим на 10 лет Полом. На снимке супруги мило позируют друг возле друга на фоне немалого сердца.

Кроме того, Йовович адресовала Андерсону теплые слова с поздравлениями. Она отметила, что для семьи Пол – это большая опора. Также актриса добавила, что их дочери очень гордятся папой, а она же очень сильно любит своего мужа.

Милла Йовович с мужем / Фото: instagram.com/millajovovich

"С днем рождения, мой прекрасный муж! Пол, ты солнце и луна во всей нашей жизни. Ты — земля, которая хранит нас в безопасности, ты — звезды, которые не дают нам воспламеняться от удивления от того, какой невероятный человек в нашей жизни, который дарит нам столько любви. Твоим маленьким леди так повезло, что у них есть ты. Я очень тебя люблю! Ты для меня все!" – адресовала мужу актриса.

Напомним, недавно канадский певец Джастин Бибер праздновал день рождения. Жена исполнителя – модель Хейли Бибер – нежно поздравила возлюбленного с 30-летием и показала их ранее невиденные фото.

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