Милла Йовович восхитила романтикой со старшим на 10 лет мужем и высказалась об их браке

Милла Йовович с мужем / © instagram.com/millajovovich

Реклама

Голливудская актриса Милла Йовович восхитила романтическими фото со старшим на 10 лет мужем, английским режиссером Полом Андерсоном.

Снимками с возлюбленным знаменитость поделилась не просто так. Дело в том, что 22 августа влюбленные отпраздновали годовщину брака. Пара уже 16 лет находится в статусе мужа и жены. Поэтому, по случаю особенной даты Милла Йовович посвятила возлюбленному поздравительный пост в Instagram. Актриса опубликовала их романтические фотографии, на которых они позируют на побережье на фоне невероятного заката.

Милла Йовович с мужем / © instagram.com/millajovovich

"Мне так повезло, что ты у меня есть. Ты лучший человек в моей жизни. Твоя поддержка, бесконечная любовь, разговоры, смех, планирование, постоянное внимание ко мне и нашим удивительным детям. Счастье, которое все это приносит, не передать словами. Ты моя мотивация становиться лучше, моя звуковая доска для каждой безумной идеи, мой творческий партнер, который всегда помогает мне совершенствоваться и быть лучшей версией себя", - делится Йовович.

Реклама

Также актриса высказалась о своем 16-ти летнем браке. Знаменитость с уверенностью говорит, что ей очень сильно повезло с мужем. Возлюбленный является опорой Миллы Йовович, вдохновением, поддержкой, отцом ее замечательных детей, которого она безгранично любит. Актрисе нравится то, что она с мужем на одной волне: и в рабочих моментах, и в творческих, и просто бытовых.

Милла Йовович с мужем / © instagram.com/millajovovich

"Ты так многому научил меня о жизни, любви и способности к терпению и пониманию себя, моей работы и окружающего мира. Ты всегда рядом со мной и нашей семьей. Ты скала, на которую мы можем заземлиться, когда заблудимся, и ласковое море, которое толкает и ведет нас к замечательным берегам. Нам так весело вместе в жизни, в работе и на длинных поездах авто вместе! Люблю тебя безгранично! Ты вся моя любовь. Спасибо за прекрасную, содержательную жизнь, которую ты помог нам построить вместе", - подытожила актриса.

Напомним, недавно грузинский бизнесмен Иракли Макацария праздновал пятую годовщину отношений с женой. Шоумен роскошным сюрпризом поздравил возлюбленную с особенной датой.