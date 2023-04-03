Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Миллиардер, с которым Анджелину Джоли застали в ресторане, оказался женат на украинской актрисе

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
3265
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Миллиардер, с которым Анджелину Джоли застали в ресторане, оказался женат на украинской актрисе

Анджелина Джоли и Дэвид Майер де Ротшильд / Фото: Associated Press

Однако мужчине уже успели приписать роман со звездой Голливуда.

Известный миллиардер и эколог Дэвид Майер де Ротшильд, которого недавно застали за ланчем в одном из ресторанов с американской актрисой Анджелиной Джоли, оказался женат.

Пока одни приписывали банкиру роман со звездой Голливуда, другие выяснили, что у него есть жена. Как пишет издание Page Six, Дэвид женат на украинской актрисе Карине Кейко.

Дэвид Майер де Ротшильд и Карина Дейко / © Getty Images
Дэвид Майер де Ротшильд и Карина Дейко / Фото: Getty Images

Тем временем у миллиардера с Анджелиной Джоли была деловая встреча, которая прошла успешно. О чем именно они договаривались, неизвестно. Впрочем, журналистки предполагают, что их беседа была связана с темой экологии.

Отметим. Карина Дейко родилась и выросла в Украине. Впоследствии артистка переехала за границу, где училась актерскому мастерству. Она пытается построить успешную карьеру и уже успела сняться в таких картинах, как "Хичкок", "Стать Бондом", "Ноябрьские преступники" и другие.

Об отношениях актрисы с миллиардером мало что известно. Хотя пара уже долгое время вместе, однако они не афишируют личную жизнь и редко появляются вместе на публике.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3265
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация