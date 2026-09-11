Миллионное состояние и недвижимость: что после себя оставила Хайден Панеттьери и кто это унаследует

Хайден Панеттьери / © Associated Press

Реклама

У американской актрисы Хайден Панеттьери, которая умерла 16 августа, осталось многомиллионное состояние.

Артистка начала работать еще в раннем детстве. Она снималась в рекламных роликах, играла в мыльных операх и в таких хитах, как «Герои», «Крик» и «Нэшвилл». Это принесло Хайден Панеттьери немалое состояние, а также роялти.

Реклама

Как оказалось, капитал покойной актрисы оценивается в 6 миллионов долларов, о чем пишет Radar online. Что же касается недвижимости, то актриса владела домом в Голливуд-Хиллз и особняком в Нэшвилле. Однако оба жилья были проданы много лет назад. Так что именно недвижимое имущество является активом покойной Хайден Панеттьери — это роялти за съемки в картинах и за продажу мемуаров.

Реклама

Хайден Панеттьери / © Associated Press

Кто именно унаследует имущество актрисы, точно неизвестно. Если у артистки был траст, то он распределится между бенефициарами. Если у актрисы было завещание, то имущество достанется тому, кто в нем указан. Если нет ни того, ни другого, то все унаследует дочь Хайден Панеттьери, которую она родила от бывшего боксера Владимира Кличко.

Отметим, Хайден Панеттьери умерла 16 августа 2026 года в возрасте 36 лет. Бездыханное тело артистки нашли в апартаментах в Гринвилле, где она жила. Точная причина смерти пока устанавливается. Однако была обнародована запись, как бойфренд Панеттьери — Брайан Хикерсон — вызвал медиков. В разговоре речь шла о женщине, которая не реагирует на внешние раздражители и находится в состоянии остановки сердца. Врачи же отправились на вызов, чтобы провести спасательные мероприятия для человека, пережившего передозировку. Кстати, в апартаментах также был обнаружен препарат для экстренного устранения последствий передозировки опиоидами.

У Хайден Панеттьери осталась 11-летняя дочь, полным опекуном которой является ее отец Владимир Кличко. Недавно стало известно, как Кая-Евдокия узнала о смерти мамы и как переживает потерю.

Новости партнеров