Министр культуры о нулях от жюри для Польши и Литвы на "Евровидении-2022": "Это стыдно"

Министр культуры о нулях от жюри для Польши и Литвы на "Евровидении-2022": "Это стыдно"

В этом году украинцам не понравилось, как жюри распределило баллы участникам международного конкурса "Евровидение-2022", а именно представителям Литвы и Польши.

Прокомментировал баллы судей и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Как отметил политик, его самого возмутили такие оценки от жюри. Он говорит, что хотя "Евровидение" — это не политический конкурс, впрочем, поляки и литовцы не заслуживали столь низкой оценки.

"Я убежден, что наши коллеги с пониманием отнеслись к этой досадной истории. Я просто не понимаю жюри, потому что люди сами ставят 12 полякам. Поставить нули и полякам, и литовцам, нашим ближайшим союзникам и друзьям, несмотря на то, что это песенный конкурс, не политический, — это стыдно", — рассказал "Сніданку з 1+1" Ткаченко.

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К слову, в этом году участников "Евровидения" от Украины оценивали музыкальный продюсер Вадим Лисица, солист вокальной формации "Піккардійська терція" Андрей Капраль, певица Ирина Федишин, художественный руководитель Академического инструментального ансамбля "Високий Замок" Андрей Яцкив, исполнительный продюсер Лукьян Галкин.

Как рассказал Ткаченко представителей жюри выбирает общественный вещатель то определенным критериям.

"Жюри выбирает общественный вещатель. Там есть определенные правила. Все люди должны находиться одновременно в Украине, какие-то еще критерии. То есть общественный вещатель определяет жюри конкурса", — добавил Ткаченко.

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