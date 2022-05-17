Министр культуры о призыве помочь "Азовстали" в финале "Евровидения": "Это достойный поступок"

Министр культуры о призыве помочь "Азовстали" в финале "Евровидения": "Это достойный поступок"

В финале "Евровидения-2022", несмотря на риск дисквалификации, музыканты Kalush Orchestra призвали помочь спасти военных из "Азовстали".

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что это очень достойный поступок.

Ведь после слов Олега Псюка в финале "Евровидения-2022" еще больше людей узнало о том, что происходит в Мариуполе, в частности, на "Азовстали".

"Ребята молодцы, что это сделали, хотя был риск дисквалификации. Но после этого еще больше людей узнали о трагедии в Мариуполе, что там сейчас происходит. Безусловно, это достойный поступок", — рассказал Ткаченко "Сніданку з 1+1".

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К слову, раньше и Псюк признавался, что просто не мог этого не сказать. Он считал это своим долгом. Музыканты даже не боялись дисквалификации, ведь жизнь украинцев важнее любого конкурса.

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