Министр культуры ответил, каким будет "Евровидение-2023" от имени Украины: "Хотим выйти за рамки"

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, как происходит подготовка к проведению "Евровидения-2023".

В целом, международный конкурс состоится в Великобритании от имени Украины. В настоящее время началась работа над организацией "Евровидения-2023". Министр культуры уже пообщался с заместителем государственного секретаря по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту Великобритании — Стюартом Эндрю.

"И мы, и наши британские коллеги стремятся к тому, чтобы Украина была достойно представлена на событии в Ливерпуле — через ее культуру, традиции, искусство. Мы хотим выйти за рамки и сделать несколько больше, чем обычно делают на "Евровидении", — прокомментировал Ткаченко в Facebook.

Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Министр культуры поделился, что на "Евровидении-2023" планируется организовать отдельную украинскую выставку. Там будут представлены произведения украинского искусства и народных промыслов, а также кинопоказы. Кроме того, на конкурсе хотят устроить культурные диалоги, чтобы гости "Евровидения" лучше понимали украинский дух.

Напомним, "Евровидение-2023" состоится в Ливерпуле от имени Украины. Кто из украинских артистов примет участие в конкурсе, станет известно в субботу, 17 декабря. Тем временем букмекеры дали прогнозы, кто победит на нацотборе.

Читайте также: