Министр культуры прокомментировал ошибочное внесение Томусяка в "черный список"

Политик отметил, что система внесения в "черный список" нуждается в доработке.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко прокомментировал внесение украинского актера, Валентина Томусяка, в "черный список".

В своем Telegram-канале политик сообщил, что еще вчера, 3 ноября, обратился в СБУ с просьбой проверить, как украинский актер мог попасть в список людей, предоставляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Валентин Томусяк / instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

"То, что такое произошло, доказывает, что система нуждается в доработке", — отметил Ткаченко.

К слову, политик также сообщил, что сегодня Минкульт достиг договоренности с СБУ о сотрудничестве по верификации списков деятелей культуры, если речь идет о художественных проектах или произведениях.

Отметим, 1 ноября Минкульт внес украинского актера Валентина Томусяка в "черный список". Он якобы снимался в российском пропагандистском фильме "Солнцепек". Впрочем, сам Валентин не участвовал в съемках картины.

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