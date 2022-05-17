Министр культуры заверил, что "Евровидение-2023" состоится однозначно в Украине

После финала "Евровидения-2022" сразу возник вопрос, состоится ли в Украине следующий международный конкурс, ведь в стране война.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заверил, что правительство сделает все возможное, чтобы конкурс прошел именно в Украине.

Более того, Ткаченко убежден, что и другого варианта и быть не может. "Евровидение-2023" однозначно состоится в Украине.

"Я думаю, мы сделаем все для того, чтобы этот конкурс состоялся в Украине. Мне ночью, после победы Kalush Orchestra, написали два европейских министра с предложением финансово помочь с проведением "Евровидения". Финансово мы принимаем. Но проводить будем в Украине. Это 100%", — рассказал Ткаченко "Сніданку з 1+1".

Возможно ли "Евровидение-2023" в Украине – министр культуры Александр Ткаченко

Кстати, в Украине уже есть опыт проведения международного конкурса "Евровидение". В 2004 году победтла Руслана с песней Wild dances, а в 2016 – Джамала с песней "1944".

Поэтому в 2005 году "Евровидение" состоялось в Киеве во Дворце спорта, а в 2017 – в Международном выставочном центре.

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