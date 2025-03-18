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Минкульт назвал две украинские группы, которым предоставлен статус критически важных

Минкульт назвал две украинские группы, которым предоставлен статус критически важных

Группа "Без обмежень"

Музыкальные коллективы отвечают критериям по закону.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины на фоне запрета украинским мужчинам-артистам на выезд за границу во время войны выдало новые приказы.

Так, согласно приказу Минкультуры за 11 марта две украинские группы приобрели статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Такими являются "Без обмежень" и "Бумбокс" (ООО "Музи для мас"). Они отвечают требованиям, которые предусматривают их признание важными для экономики, в частности, военной, и жизнедеятельности населения в особый период.

Андрей Хлывнюк, лидер
Андрей Хлывнюк, лидер "Бумбокс" / Фото: instagram.com/boomboxfamily

К слову, еще в прошлом году правительство опубликовало новые правила бронирования от мобилизации. Тогда предприятия должны были подтвердить статус критичности для возможности продолжения бронирования своих работников. В то же время, такие учреждения должны обеспечивать среднюю зарплату от 2,5 минимальной в течение последнего квартала. Такую же сумму они должны выплатить как минимум один раз в квартал для претендентов на бронирование.

Отметим, что обе группы во время вторжения России в Украину ведут активную благотворительную деятельность. В частности, способствуют сбору средств для ВСУ путем проведения концертов как в Украине, так и за ее пределами.

Напомним, недавно после заявления Минкульта об изменениях правил пересечения границы для украинских артистов-мужчин свое мнение неожиданно высказал рэпер и продюсер Потап. Звезда, находясь за границей, сделал заявление.

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