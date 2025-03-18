Минкульт назвал две украинские группы, которым предоставлен статус критически важных

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины на фоне запрета украинским мужчинам-артистам на выезд за границу во время войны выдало новые приказы.

Так, согласно приказу Минкультуры за 11 марта две украинские группы приобрели статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Такими являются "Без обмежень" и "Бумбокс" (ООО "Музи для мас"). Они отвечают требованиям, которые предусматривают их признание важными для экономики, в частности, военной, и жизнедеятельности населения в особый период.

Андрей Хлывнюк, лидер "Бумбокс" / Фото: instagram.com/boomboxfamily

К слову, еще в прошлом году правительство опубликовало новые правила бронирования от мобилизации. Тогда предприятия должны были подтвердить статус критичности для возможности продолжения бронирования своих работников. В то же время, такие учреждения должны обеспечивать среднюю зарплату от 2,5 минимальной в течение последнего квартала. Такую же сумму они должны выплатить как минимум один раз в квартал для претендентов на бронирование.

Отметим, что обе группы во время вторжения России в Украину ведут активную благотворительную деятельность. В частности, способствуют сбору средств для ВСУ путем проведения концертов как в Украине, так и за ее пределами.

Напомним, недавно после заявления Минкульта об изменениях правил пересечения границы для украинских артистов-мужчин свое мнение неожиданно высказал рэпер и продюсер Потап. Звезда, находясь за границей, сделал заявление.

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