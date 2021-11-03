Минкульт внес в "черный список" сразу 32 российских артистов

Они несут угрозу нацбезопасности.
Министерство культуры и информационной политики внесло 32 российских актеров в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.
Об этом сообщается на сайте Минкульта.
В списке оказались:
- Павел Богомолов;
- Илья Власов;
- Михаил Разинкин;
- Анастасия Бакланова;
- Роман Гусев;
- Константин Гапонов;
- Вячеслав Земляной;
- Максим Шпаковский;
- Андрей Фомин;
- Илья Домбровский;
- Юрий Котов;
- Людмила Яковлева;
- Игорь Лучихин;
- Татьяна Бурнакина;
- Екатерина Федченко;
- Екатерина Насонова;
- Андрей Пензин;
- Владимир Миллер,
- Александр Романов;
- Усейн Дегерменджи;
- Александр Классен;
- Андрей Скабар;
- Сергей Воробьев;
- Валентин Томусяк;
- Александр Загляев;
- Роман Никифоров;
- Дмитрий Чудин;
- Александр Лапшов;
- Александр Марушев;
- Егор Попов;
- Евгений Кузьмин;
- Михаил Грищенко.
Российские актеры попали в "черный список" на основании обращений Службы безопасности Украины. Все они снялись в пропагандистском фильме "Солнцепёк".
В настоящее время в "черном списке" находится 258 человек.
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