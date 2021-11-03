Минкульт внес в "черный список" сразу 32 российских артистов

Они несут угрозу нацбезопасности.

Министерство культуры и информационной политики внесло 32 российских актеров в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщается на сайте Минкульта.

В списке оказались:

Павел Богомолов;

Илья Власов;

Михаил Разинкин;

Анастасия Бакланова;

Роман Гусев;

Константин Гапонов;

Вячеслав Земляной;

Максим Шпаковский;

Андрей Фомин;

Илья Домбровский;

Юрий Котов;

Людмила Яковлева;

Игорь Лучихин;

Татьяна Бурнакина;

Екатерина Федченко;

Екатерина Насонова;

Андрей Пензин;

Владимир Миллер,

Александр Романов;

Усейн Дегерменджи;

Александр Классен;

Андрей Скабар;

Сергей Воробьев;

Валентин Томусяк;

Александр Загляев;

Роман Никифоров;

Дмитрий Чудин;

Александр Лапшов;

Александр Марушев;

Егор Попов;

Евгений Кузьмин;

Михаил Грищенко.

Российские актеры попали в "черный список" на основании обращений Службы безопасности Украины. Все они снялись в пропагандистском фильме "Солнцепёк".

В настоящее время в "черном списке" находится 258 человек.

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