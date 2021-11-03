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Минкульт внес в "черный список" сразу 32 российских артистов

Минкульт внес в "черный список" сразу 32 российских артистов

Минкульт внес в "черный список" сразу 32 российских артистов

Анастасия Бакланова / www.kino-teatr.ru

Они несут угрозу нацбезопасности.

Министерство культуры и информационной политики внесло 32 российских актеров в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщается на сайте Минкульта.

В списке оказались:

  • Павел Богомолов;
  • Илья Власов;
  • Михаил Разинкин;
  • Анастасия Бакланова;
  • Роман Гусев;
  • Константин Гапонов;
  • Вячеслав Земляной;
  • Максим Шпаковский;
  • Андрей Фомин;
  • Илья Домбровский;
  • Юрий Котов;
  • Людмила Яковлева;
  • Игорь Лучихин;
  • Татьяна Бурнакина;
  • Екатерина Федченко;
  • Екатерина Насонова;
  • Андрей Пензин;
  • Владимир Миллер,
  • Александр Романов;
  • Усейн Дегерменджи;
  • Александр Классен;
  • Андрей Скабар;
  • Сергей Воробьев;
  • Валентин Томусяк;
  • Александр Загляев;
  • Роман Никифоров;
  • Дмитрий Чудин;
  • Александр Лапшов;
  • Александр Марушев;
  • Егор Попов;
  • Евгений Кузьмин;
  • Михаил Грищенко.

Российские актеры попали в "черный список" на основании обращений Службы безопасности Украины. Все они снялись в пропагандистском фильме "Солнцепёк".

В настоящее время в "черном списке" находится 258 человек.

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