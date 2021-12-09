"Мир наизнанку": Дмитрий Комаров побывает на закрытом суде коренных народов Эквадора

Также ведущий испытает на себе ритуал очищения крапивой.

В субботу, 11 декабря, в 18:30 на 1+1 в новом выпуске "Мира наизнанку" Дмитрий Комаров покажет "секретную" сторону жизни в Эквадоре, которую принято скрывать в других странах.

Телеведущий узнает, как живут "работницы любовной сферы", испытает на себе ритуал очищения крапивой, а также побывает на закрытом суде коренных народов, который обычно не разрешают снимать на камеру.

Эквадор – страна безумных обычаев. Здесь работницы древнейшей профессии громко заявляют о своих правах и создают профсоюзы, а "любовь за деньги" не считается позорной. Дело в том, что в этой стране самая древняя женская профессия – легальная. Но как живут работницы такой сферы, как реагируют на свою профессию они сами и их мужья, телезрители узнают в новом выпуске программы.

В Эквадоре есть необычный ритуал очищения, который, как верят местные, помогает очистить и душу и тело от грехов и негативной энергии. Поэтому к нему эквадорцы прибегают постоянно. Этим ритуалом очищаются "работницы любви", им наказывают преступников, снимают порчу, а детям он помогает восстановить сон. Практикуют его в специальных клиниках народной медицины.

"Мир наизнанку" / пресс-служба канала "1+1"

"Такие точки есть по всему городу. На вывеске – фотография с именем целительницы. Обычно такие ритуалы проводят женщины, получившие свои знания по наследству – от матери к дочери. Прилавок обставлен причудливыми коробками. На полках лежат разнообразные цветы и корни. Такие заведения пользуются огромным спросом", — рассказал Дмитрий.

Во время ритуала, который называется Лимпия, клиента бьют пучком разных трав, среди которых обязательно есть жгучая крапива. Эквадорцы верят, что это растение уносит негативную энергию, поэтому считают его священным.

"Мир наизнанку" / пресс-служба канала "1+1"

По традиции программы Дмитрий Комаров испытает обряд Лимпии на себе и позволит побить себя жгучей крапивой. Какой эффект это окажет на ведущего и защищает ли крапива от коронавируса, телезрители узнают в программе.

Интересно, что крапиву в Эквадоре используют не только как "лечение", но и как "наказание". Но для этого берут специальный сорт растения – особенно жгучий. Дмитрий Комаров в свою очередь покажет эквадорцам, как используют крапиву в Украине и научит их варить зеленый борщ.

"Мир наизнанку" / пресс-служба канала "1+1"

Странно, но в этой стране до сих пор есть традиция совершать самосуд над преступниками. Для коренных народов Эквадора такое право закреплено даже на законодательном уровне. Во время суда решение принимает все общество, а не только судья. Как проходят такие суды, Дмитрий Комаров также покажет в новом выпуске.

"Такие суды всегда "закрыты". Журналистов не пускают. Но это не о "Мире наизнанку". Нам удалось договориться и получить разрешение, чтобы увидеть суд коренных народов и эксклюзивно показать его зрителям", — поделился телеведущий.

Каким будет приговор суда коренных народов на этот раз – смотрите в новом выпуске "Мира наизнанку", 11 декабря в 18:30 на 1+1.

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