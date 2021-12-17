"Мир наизнанку": Дмитрий Комаров покажет, как выращивают бананы для экспорта в Украину

Телеведущий узнает, сколько зарабатывают "банановые короли" Эквадора.

В эту субботу, 18 декабря, в 18:30 на канале 1+1 выйдет завершающий выпуск первой части сезона " Мира наизнанку " об Эквадоре.

Дмитрий Комаров узнает, сколько зарабатывают "банановые короли" и покажет весь цикл производства экзотического фрукта - от выращивания до экспорта в Украину.

Чтобы узнать всю правду об эквадорских бананах, ведущий познакомится с Эдвардом Вейзом — украинцем, работающим начальником отдела контроля качества в "банановой республике".

В то же время, они отправятся на секретную инспекцию плантации, во время которой Дмитрий узнает, как должны выращиваться фрукты, которые принесут пользу украинцам, а не вред.

"Мир наизнанку" / пресс-служба канала "1+1"

Кроме того, команда "Мира наизнанку" побывает на специализированной авиабазе по распылению пестицидов над банановыми плантациями с помощью небольших самолетов. Телеведущий узнает особенности обработки деревьев и узнает, чем могут быть опасны такие химикаты для здоровья людей и безопасны ли бананы на полках наших магазинов.

"Банан – это самый популярный фрукт, а точнее – самая популярная ягода в мире. 90% бананов на наших продуктовых полках – из Эквадора. Но в новостях все чаще появляется информация о химикатах, которые используют для их выращивания. Пишут о случаях серьезных отравлений, вызванные пестицидами, среди работников плантаций. Мы увидим, как выращивают и готовят для экспорта бананы, которые отправляют в Украину. И разберемся, полезны ли эквадорские бананы или опасны на самом деле, и можно ли их есть нам с вами", – рассказывает Дмитрий.

"Мир наизнанку" / пресс-служба канала "1+1"

Владельцы банановых плантаций в Эквадоре – настоящие магнаты. Часто они скрывают свое состояние, работают на поле вместе с сотрудниками. В новом выпуске Дмитрий Комаров познакомится с владельцем бананового поля Франклином Торресом и узнает, сколько действительно зарабатывают "банановые короли" и почему работники плантаций носят белую одежду на "грязной" работе.

Урожай с поля Фраклина экспортируется в Украину. Дмитрий Комаров на время станет работником плантации и проследит за всем процессом подготовки партии бананов, которая затем направится в Одессу, а оттуда – на столы украинцев. Телезрители смогут увидеть, как собирают, обрабатывают, моют, упаковывают фрукты, которыми потом угощают своих детей и едят сами.

Кроме того, Дмитрию Комарову удалось отведать необычное блюдо, которое может приготовить каждый украинец и разнообразить свой новогодний стол: борщ с бананами.

Рецепт "бананового борща" и особенности выращивания самого популярного экзотического фрукта — смотрите в новом выпуске "Мира наизнанку", 18 декабря в 18:30 на 1+1.

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