"Мир наизнанку": Дмитрий Комаров попробует на вкус смертельный яд кураре

Телеведущий продолжает изучать традиции индейцев из племенной группы ваорани.

В субботу, 20 ноября, в 18:30 в новом выпуске "Мира наизнанку" на 1+1 Дмитрий Комаров раскроет секреты смертельных ядов индейцев и вместе с племенем ваорани отправится на охоту на обезьян.

Телеведущий продолжает изучать традиции и ритуалы индейцев из племенной группы ваорани, проживающих в эквадорской Амазонии. Несмотря на то, что в наше время жители племени уже носят современную одежду и пользуются роутером, еду они добывают так же как и сотни лет назад – в джунглях.

Мир наизнанку / пресс-служба канала "1+1"

Дикий лес для индейцев – дом, где есть все. Из растений они научились делать и лекарства, и оружие. Племена с давних времен умели готовить смертельные яды и до сих пор используют опасные вещества в повседневной жизни.

Чтобы накормить свои семьи, мужчины ваорани ходят на охоту на диких животных – обезьян, кабанов или птиц. Их главное оружие – это специальные трубки и стрелы с легендарным ядом кураре. Стрела, выпущенная из такой трубки, способна поразить цель на расстоянии до 70 метров, а яд кураре парализует и убивает жертву в считанные минуты. Несмотря на то, что трубки достаточно длинные, ваораны научились упражняться ими и могут попадать даже в небольшую цель.

Мир наизнанку / пресс-служба канала "1+1"

"Удивительно, но за всю историю съемок, мы ни разу не видели таких трубок для стрельбы. Это известный вид охоты, но мы его показываем впервые. Индейцы смачивают стрелы ядом кураре, который считается одним из самых опасных на планете. Во времена Христофора Колумба индейские племена использовали ее против европейских первооткрывателей", – рассказал Дмитрий Комаров.

Телеведущий не только расскажет секрет приготовления яда кураре, но и попробует его на вкус. Он отправится на охоту вместе с мужчинами племени и попытается поймать обезьяну. Чем закончится двухчасовая погоня за животным и что ждет на Дмитрия Комарова после глотка яда, телезрители увидят в новом выпуске.

Мир наизнанку / пресс-служба канала "1+1"

Если охота – чисто мужское занятие, то рыбачить в племени ваорани традиционно ходят женщины и дети. Этот процесс здесь тоже особенный – никаких удочек или наживок.

Чтобы поймать рыбу, ваорани тоже используют яд, но другой – под названием барбаско. Такую рыбалку можно назвать "ленивой", ведь рыба сама всплывает к рыбаку.

Телеведущий узнает, сколько рыбы можно поймать таким образом и безопасна ли она для здоровья людей.

В новом выпуске "Мира наизнанку" зрителей ждет и любимая рубрика – кулинарные традиции племени ваорани. На этот раз ужин Дмитрия Комарова будет довольно необычным. Ему придется попробовать чичу – напиток из юкки, которую пережевали и выплюнули перед этим все жители племени. А горячим блюдом будет неожиданный улов из джунглей, пойманный с помощью яда.

Мир наизнанку / пресс-служба канала "1+1"

Какой на вкус знаменитый яд кураре и как добыть ужин в джунглях Амазонии – смотрите в новом выпуске "Мира наизнанку" 20 ноября в 18:30 на 1+1.

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