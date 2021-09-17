"Мир наизнанку": кочевники напали на Дмитрия Комарова в пустыне Пакистана

Дмитрий Комаров покажет, как живут кочевые народы Пакистана.

В новом выпуске "Мира наизнанку", который выйдет уже завтра, 18 сентября на "1+1", Дмитрий Комаров попадет в лагерь к кочевым пустынным народам Пакистана и покажет, как живут в закрытой для туристов провинции Белуджистан.

Дмитрий Комаров на мотоцикле через песчаные дюны отправился на поиски местных племен, чтобы узнать настоящую жизнь кочевников. Однако путь оказался непростым — транспорт Комарова увяз в песках, поэтому часть дороги ему пришлось преодолеть пешком.

Дмитрий Комаров / пресс-служба канала "1+1"

Кочевой народ пустыни Тар называют предками известных нам ромов. Ученые считают, что ромы пришли из индийских племен, населяющих штат Раджастан. Эти люди всю жизнь кочуют по пустыне и выживают благодаря верблюдам. Животных разводят на продажу. Покупатели приезжают даже из других стран. Но сами кочевники живут в очень трудных условиях. Их дети не ходят в школу, а некоторые взрослые даже не умеют считать.

"В кочевников в пустыне Тар нет дома, они всю жизнь перевозят свои кровати и одеяла на телегах, запряженных ослами. Это и есть их передвижные дома. Кочуют вслед за верблюдами. Хозяевам верблюдов эти люди приносят миллионы долларов. Сами же живут очень скромно", — рассказал Дмитрий.

Дмитрий Комаров / пресс-служба канала "1+1"

Кочевники моют посуду, используя вместо моющего средства песок, а вместо губки — обычную траву. В пустыне принято красить глаза — причем не только женщинам, но и мужчинам, и даже детям. Кочевники используют для этого сурьму — косметический карандаш, в состав которого входит натуральная сажа и измельченные минералы. Они верят, что так смогут защитить глаза от сухого пустынного климата. Дмитрий Комаров также на себе испытал этот необычный макияж.

Дмитрий Комаров возле верблюдов / пресс-служба канала "1+1"

Ведущий также попробует местные блюда и угостит кочевников украинскими. Путешественник привез им черный хлеб и красную икру. Однако, они весьма осторожно отнеслись к такому угощению.

Вскоре выяснилось, что кочевники не могут отпустить гостей без подарков. Только подарки здесь не дарят, а ожидают от гостя.

"В один момент гостеприимство кочевого народа растворилась. И появились прямые угрозы отобрать у нас технику и вещи. Охрана нам сообщила, что необходимо быстро уходить. Но уехать от этих людей не так просто. В машину, где лежит вся наша аппаратура, залезло несколько человек. А остальные обступили ее", — рассказал Дмитрий Комаров.

Уладить конфликт и безопасно выехать из пустыни Дмитрию Комарову и Александру Дмитриеву помогла пакистанская армия, которая сопровождала съемочную группу.

Далее команда "Мира наизнанку" отправится в Белуджистан — опасную провинцию Пакистана, закрытую для туристов. Попасть туда без специальных разрешений очень сложно.

Дмитрий Комаров / пресс-служба канала "1+1"

Белуджистан — исторический регион, который поделен между тремя странами: Афганистаном, Ираном и Пакистаном. Здесь живет большая часть народа белуджи, в которых свой язык, традиции и одежда. Их легко отличить от других пакистанцев по особенно большому тюрбану. Напряженная ситуация в регионе связана с тем, что часть народа белуджи хочет отделиться и создать свое государство.

Кветту, столицу провинции, называют городом-тюрьмой. Из-за постоянных вооруженных конфликтов, Дмитрия Комарова будет сопровождать военный конвой из четырех джипов и вооруженной охраной. Город настолько опасен, что выходить на улицу без охраны иностранцу здесь нельзя.

"Кветта, к сожалению, — один из самых закрытых городов на земле. Туристам там есть, что посмотреть, но пока это опасно. Сейчас это настоящая крепость для иностранца. Приезжие здесь чаще всего оказываются в отеле. И в лучшем случае могут передвигаться по городу в сопровождении охраны", — говорит Дмитрий.

Ведущему удалось попасть на самый важный праздник для этого региона — День белуджской культуры. В телезрителей будет уникальная возможность увидеть традиции местного народа. Жители города расскажут путешественнику, как стать настоящим белуджи и научат его традиционному белуджскому танцу. Кроме того, "Мир наизнанку" узнает, что общего в украинцев и местных жителей.

Кветту также называют мясной столицей Пакистана. Комаров изучит визитку региона — традиционную белуджистанскую кухню. Внешне полуразрушенное здание не назовешь самым популярным рестораном местной кухни, но именно оно популярно на весь регион. Здесь готовят только одно блюдо, а местные жители пытаются заказать его заранее. Кулинарная визитная карточка белуджей — барашек, приготовленный по особому рецепту в подземной глиняной печи. Путешественнику выпала уникальная возможность своими глазами увидеть все этапы приготовления мяса по-пакистански.

Опасное ночное приключение "Мира наизнанку" в пустыне и секреты традиционного блюда закрытой провинции Белуджистан — смотрите в новом выпуске завтра в 18:30 на 1+1.

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