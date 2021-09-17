"Мир наизнанку": кочевники напали на Дмитрия Комарова в пустыне Пакистана

Дмитрий Комаров покажет, как живут кочевые народы Пакистана.
В новом выпуске "Мира наизнанку", который выйдет уже завтра, 18 сентября на "1+1", Дмитрий Комаров попадет в лагерь к кочевым пустынным народам Пакистана и покажет, как живут в закрытой для туристов провинции Белуджистан.
Дмитрий Комаров на мотоцикле через песчаные дюны отправился на поиски местных племен, чтобы узнать настоящую жизнь кочевников. Однако путь оказался непростым — транспорт Комарова увяз в песках, поэтому часть дороги ему пришлось преодолеть пешком.
Кочевой народ пустыни Тар называют предками известных нам ромов. Ученые считают, что ромы пришли из индийских племен, населяющих штат Раджастан. Эти люди всю жизнь кочуют по пустыне и выживают благодаря верблюдам. Животных разводят на продажу. Покупатели приезжают даже из других стран. Но сами кочевники живут в очень трудных условиях. Их дети не ходят в школу, а некоторые взрослые даже не умеют считать.
"В кочевников в пустыне Тар нет дома, они всю жизнь перевозят свои кровати и одеяла на телегах, запряженных ослами. Это и есть их передвижные дома. Кочуют вслед за верблюдами. Хозяевам верблюдов эти люди приносят миллионы долларов. Сами же живут очень скромно", — рассказал Дмитрий.
Кочевники моют посуду, используя вместо моющего средства песок, а вместо губки — обычную траву. В пустыне принято красить глаза — причем не только женщинам, но и мужчинам, и даже детям. Кочевники используют для этого сурьму — косметический карандаш, в состав которого входит натуральная сажа и измельченные минералы. Они верят, что так смогут защитить глаза от сухого пустынного климата. Дмитрий Комаров также на себе испытал этот необычный макияж.
Ведущий также попробует местные блюда и угостит кочевников украинскими. Путешественник привез им черный хлеб и красную икру. Однако, они весьма осторожно отнеслись к такому угощению.
Вскоре выяснилось, что кочевники не могут отпустить гостей без подарков. Только подарки здесь не дарят, а ожидают от гостя.
"В один момент гостеприимство кочевого народа растворилась. И появились прямые угрозы отобрать у нас технику и вещи. Охрана нам сообщила, что необходимо быстро уходить. Но уехать от этих людей не так просто. В машину, где лежит вся наша аппаратура, залезло несколько человек. А остальные обступили ее", — рассказал Дмитрий Комаров.
Уладить конфликт и безопасно выехать из пустыни Дмитрию Комарову и Александру Дмитриеву помогла пакистанская армия, которая сопровождала съемочную группу.
Далее команда "Мира наизнанку" отправится в Белуджистан — опасную провинцию Пакистана, закрытую для туристов. Попасть туда без специальных разрешений очень сложно.
Белуджистан — исторический регион, который поделен между тремя странами: Афганистаном, Ираном и Пакистаном. Здесь живет большая часть народа белуджи, в которых свой язык, традиции и одежда. Их легко отличить от других пакистанцев по особенно большому тюрбану. Напряженная ситуация в регионе связана с тем, что часть народа белуджи хочет отделиться и создать свое государство.
Кветту, столицу провинции, называют городом-тюрьмой. Из-за постоянных вооруженных конфликтов, Дмитрия Комарова будет сопровождать военный конвой из четырех джипов и вооруженной охраной. Город настолько опасен, что выходить на улицу без охраны иностранцу здесь нельзя.
"Кветта, к сожалению, — один из самых закрытых городов на земле. Туристам там есть, что посмотреть, но пока это опасно. Сейчас это настоящая крепость для иностранца. Приезжие здесь чаще всего оказываются в отеле. И в лучшем случае могут передвигаться по городу в сопровождении охраны", — говорит Дмитрий.
Ведущему удалось попасть на самый важный праздник для этого региона — День белуджской культуры. В телезрителей будет уникальная возможность увидеть традиции местного народа. Жители города расскажут путешественнику, как стать настоящим белуджи и научат его традиционному белуджскому танцу. Кроме того, "Мир наизнанку" узнает, что общего в украинцев и местных жителей.
Кветту также называют мясной столицей Пакистана. Комаров изучит визитку региона — традиционную белуджистанскую кухню. Внешне полуразрушенное здание не назовешь самым популярным рестораном местной кухни, но именно оно популярно на весь регион. Здесь готовят только одно блюдо, а местные жители пытаются заказать его заранее. Кулинарная визитная карточка белуджей — барашек, приготовленный по особому рецепту в подземной глиняной печи. Путешественнику выпала уникальная возможность своими глазами увидеть все этапы приготовления мяса по-пакистански.
Опасное ночное приключение "Мира наизнанку" в пустыне и секреты традиционного блюда закрытой провинции Белуджистан — смотрите в новом выпуске завтра в 18:30 на 1+1.