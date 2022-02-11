"Мир наизнанку": Комаров поднимется на вулкан Чимборасо и увидит, как добывают лед в горах

"Мир наизнанку": Комаров поднимется на вулкан Чимборасо и увидит, как добывают лед в горах

Телеведущий попытается изменить к лучшему жизнь героя программы и вернуть актуальность профессии ледорубов.

В субботу, 12 февраля, в 18:30 зрители 1+1 увидят продолжение экспедиции команды "Мира наизнанку" Эквадором.

Дмитрий Комаров поднимется на легендарный вулкан Чимборасо, раскроет секреты древней профессии ледоруба, а также попытается изменить к лучшему жизнь последнего ледоруба в истории.

В прошлом выпуске Дмитрий Комаров познакомился с национальным героем Эквадора, 77-летним Бальтаразом Ушко, который десятилетиями добывал лед в Андах.

Команду "Мира наизнанку" продолжает исследовать Эквадор / пресс-служба канала "1+1"

Еще 30 лет назад профессия ледорубов была обычной для этих мест. Ее представители поднимались на вулкан Чимборасо, вручную откалывали куски тысячелетнего льда, спускали его глыбы вниз на ослах и продавали местному населению. Для жителей ближайших городов такой лед был необходимым для хранения продуктов. Но с появлением холодильников эта профессия стала ненужной.

Сегодня Бальтазар Ушко – единственный, кто остался из целого поколения ледорубов. Всю жизнь он ежедневно поднимался на огромную высоту за кристально чистым льдом, а теперь рассказывает о своей профессии молодому поколению. Возраст берет свое, и Бальтазар не может часто подниматься в горы. Ему помогают родные и по-прежнему добывают немного льда для продажи. Сегодня его покупают только у небольшом количестве производители коктейлей, и семья Ушко зарабатывает очень мало.

Команду "Мира наизнанку" продолжает исследовать Эквадор / пресс-служба канала "1+1"

Дмитрию Комарову представилась уникальная возможность познакомиться с семьей последнего ледоруба и узнать секреты профессии, которая совсем скоро может исчезнуть навсегда. Вместе с Бальтазаром и его родными телеведущий поднимется к леднику вулкана Чимборасо на высоту 4800 метров, чтобы увидеть своими глазами, как добывают чистый лед на планете.

"Работа ледоруба – это не просто наколоть замерзшей воды. Нужно сначала подняться на огромную высоту и потом спустить ценный груз. Например, подняться на главную гору западной Европы Монблан – настоящий вызов и проверка на прочность для многих альпинистов со всего мира. Только представьте, на такую же высоту семья Ушко поднимается постоянно, но не в поисках экстрима, а чтобы выполнить свою работу", — рассказал Дмитрий Комаров.

Команду "Мира наизнанку" продолжает исследовать Эквадор / пресс-служба канала "1+1"

С Бальтазаром может уйти в прошлое и его профессия. Но Дмитрий Комаров, в лучших традициях программы, постарается совершить маленькое чудо для героя и вернуть актуальность дела его жизни. Телеведущий будет пытаться сделать профессию ледоруба снова нужной и актуальной, а также найти способ улучшить жизнь семьи Ушко.

Команду "Мира наизнанку" продолжает исследовать Эквадор / пресс-служба канала "1+1"

Что задумал Дмитрий Комаров, и как можно сделать умирающую профессию, нужной в современном мире, смотрите в новом выпуске – в эту субботу, 12 февраля, в 18:30 на 1+1.

Читайте также: