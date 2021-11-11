"Мир наизнанку": Комаров покажет блюдо, которое не рискнул бы съесть ни один украинец

Путешественник попробует чичу.

В субботу, 13 ноября, в 18:30 на телеканале 1+1 покажут новый выпуск "Мира наизнанку. Эквадор", в котором Дмитрий Комаров попадет в самое отдаленное поселение индейцев ваорани.

Бамено – большая община ваорани, где проживает около 150 человек. Они принадлежат к той части индейских племен, которая в 1950-х годах вышла на контакт с цивилизацией. От Бамено до ближайшего города – сотни километров диких джунглей. Сюда команда проекта доставалась почти два дня на лодке притоками Амазонки. Им пришлось пройти через территорию неконтактных племен, где индейцы до сих пор без предупреждения убивают всех иностранцев.

"Мир наизнанку" / пресс-служба канала "1+1"

Ваорани из Бамено встретили съемочную группу в своем традиционном образе. На индейцах почти не было одежд, лица раскрашены красной краской, а на женщинах было много ярких украшений.

Бамено – уникальный поселок, где бок о бок живут традиции каменного века и современные достижения техники. Несмотря на то, что индейцы берегут свои давние ритуалы, многие представители племени уже носят современную одежду, умеют пользоваться Интернетом, а в их поселке проложены бетонные дорожки и даже есть душ.

Чтобы остаться в племени, Дмитрию Комарову необходимо познакомиться с самым старшим и уважаемым жителем Бамено – вождем племени, по имени Кемпери. Говорят, что ему больше 120 лет. Сколько точно – никто не знает, ведь ваорани не празднуют дни рождения. Многие жители племени и сегодня не умеют читать, считать и писать. Достоверно известно, что Кемпери жил еще тогда, когда ваорани были неконтактными и убивали всех, кто ступал на их земли.

Еще каких-то 70 лет назад Кемпери жил в диком племени и не знал, что в мире есть другие люди, а сегодня его соплеменники пользуются Интернетом. Он расскажет Дмитрию, как нападал на "белых людей", убивал чужаков копьями, поделится, почему так поступал и сожалеет ли сегодня о содеянном.

"Недавно для ваорани убивать чужаков было нормой. Они жили по законам джунглей. В очень редких случаях гостя могли принять в племя. Тогда ему обязательно давали имя ваорани. Гость становился своим и ему больше не угрожала смерть от копья. Вождь и мне дал имя ваорани – Анва, что означает "воин", – рассказал Дмитрий Комаров.

Телеведущий на время станет жителем племени и попытается узнать все о жизни современных ваорани и выяснить, изменилось ли их мышление после контакта с цивилизацией.

"Мир наизнанку" / пресс-служба канала "1+1"

Чтобы узнать, как в племени добывают еду, команда "Мира наизнанку" отправится на местный "город" за юккой – съедобным корнеплодом, напоминающим картошку. Сбор юкки – тяжелый труд, ведь корзина с урожаем может достигать 30 и более килограммов. Но традиционно собиранием и выращиванием юкки здесь занимаются женщины.

Юкка – основа для очень необычного блюда, которое называется чича. Несмотря на огромный багаж путешествий способ приготовления чичи удивил даже Дмитрия Комарова.

"Чича – традиционное лакомство ваорани. Еда на каждый день, что-то вроде борща для индейцев Эквадора. Без чичи здесь не обходятся ни будни, ни праздники. Готовят ее очень странным способом. Более чем за 10 лет путешествий и поедания всякой гадости, я не видел ничего подобного. Чтобы блюдо было более сочным и вкусным – вареную юкку жуют, а затем снова выплевывают в блюдо.

"Мир наизнанку" / пресс-служба канала "1+1"

Как ваорани выбирают себе пару и стала ли жизнь индейцев лучше после контакта с цивилизацией – смотрите уже в эту субботу, 13 ноября, в 18:30 на телеканале 1+1.

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