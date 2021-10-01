"Мир наизнанку": Комаров покажет коллекцию Коранов в закрытых пещерах и "кладбище" кораблей

Команда "Мира наизнанку" отправится на окраину Кветты.

Завтра, 2 октября, в 18:30 на телеканале 1+1 телезрителей ждет новая серия "Мира наизнанку", в которой Дмитрий Комаров продолжит изучать закрытую пакистанскую провинцию Белуджистан.

Команда "Мира наизнанку" отправится на окраину Кветты, столицы Белуджистана, где посреди пустыни расположена священная гора Джебель-аль-Нур.

Здесь проложено около 10 километров подземных лабиринтов и пещер, где хранится более 2,5 млн экземпляров важнейшей книги каждого мусульманина — Корана. В это место мусульмане со всего мира отправляют и привозят Кораны, которые непригодны для использования.

Мир наизнанку / пресс-служба канала "1+1"

"После того, как священная книга изнашивается, просто так выбросить ее нельзя. Поэтому здесь Кораны сортируют, отбирают те, которые можно реставрировать, и отдельно пакуют те, что в плохом состоянии. Коран — одна из самых издаваемых книг на планете. Так, что мусульмане обращаются часто к священной книги, она быстро изнашивается, поэтому масштабы этого хранилища все время растут. в одном мешке помещается 30-40 Коранов. После сортировки мешок отправляют в священную пещеру, где его больше не откроют никогда ", — рассказал Дмитрий Комаров .

Мир наизнанку / пресс-служба канала "1+1"

Команде "Мира наизнанку" удалось попасть в одну из пещер, где хранят Коран. Это долгие километры тоннелей, заложенные мешками со священной книгой. Но уникальные экземпляры здесь хранят в специальных условиях, под стеклом. Самый дорогой Коран этой коллекции написан с помощью изумрудной пудры, а древним экземплярам около тысячи лет.

Путешествие в Белуджистане продолжится на побережье Аравийского моря, в селе Гадани — одном из трех мест в мире, где занимаются утилизацией кораблей. Этот вид транспорта очень важен для современного мира — он перевозит грузы между континентами. Но мало кто задумывается, что происходит с кораблями, когда они уже не подлежат ремонту.

Мир наизнанку / пресс-служба канала "1+1"

Как выяснилось, непригодные корабли скупают специальные компании, доставляют в места разбора и распиливают на железо для продажи. По словам хозяина фирмы, стоимость старого грузового корабля зависит от веса и часто оценивается в несколько миллионов долларов.

Работа в месте распила кораблей достаточно опасна: в любой момент на кого-то из сотрудников может упасть глыба металла.

"В Пакистане у меня был особый "лист желаний"- сюжеты, которые хотелось снять особенно. Я мечтал отработать смену в Гадани, на кладбище кораблей, где гигантские суды вручную разрезают на мелкие куски буквально за два месяца. Настоящая мужская работа, очень сложная и опасная. Вокруг все гремит, горит, падают обломки размером с дом. Пару месяцев я ждал от правительства разрешение на съемку, и вот на моей улице наступил праздник, нам сказали "да". Невероятная удача для журналиста — в Пакистане это закрытое для СМИ место ", — рассказал телеведущий.

Священные пещеры с миллионами Коранов и невероятно опасная работа пакистанцев на "кладбище" кораблей — смотрите в новом выпуске "Мира наизнанку" завтра в 18:30 на 1+1.

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