"Мир наизнанку. Украина" с Дмитрием Комаровым: состоится премьера шоу, которую ждали 13 лет

Уже этой осенью на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера исследовательского проекта украинского ведущего Дмитрия Комарова "Мир наизнанку. Украина".

Это событие, которое зрители ждали 13 лет. После десятков посещенных стран на разных континентах журналист впервые представит свой авторский взгляд на Украину.

Дмитрий Комаров / Фото: пресс-служба канала "1+1"

В "Мире наизнанку. Украина" Дмитрий Комаров покажет то, к чему зрители привыкли за долгие годы существования проекта: исследования, захватывающие экспедиции, малоизвестные локации страны, поражающие истории простых людей, давние традиции и многое другое.

Дмитрий Комаров / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Журналист отправится в экспедицию по родной Украине и покажет эксклюзивные кадры, отснятые в условиях нашего настоящего — периода полномасштабной войны, который изменил страну. Дмитрий Комаров расскажет о сильных и несокрушимых духом украинцев из разных городов и регионов, которые, проживая драматические события, не прекращают бороться, работать и восстанавливать государство.

Дмитрий Комаров / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"2022 год я полностью посвятил съемкам военных событий. А потом почувствовал, что кроме событий на фронте хочу фиксировать также обычную жизнь Украины во время войны. 13 лет я делал и снимал открытия по всему миру. Сейчас Украина и украинцы стали открытием для мира. Наши люди во время войны одновременно не забывают и берегут древние традиции, и в то же время продолжают осуществлять в жизнь суперсовременные технологии и открытия, никто не останавливается — движение продолжается, и только вперед. Как и всегда, наша камера всегда будет в центре событий. И на фронте, и в тылу", — отметил Дмитрий Комаров.

Дмитрий Комаров / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Этот сезон "Мира Наизнанку. Украина" поразит зрителей эксклюзивными экспедициями, историями простых украинцев, неизведанными страницами истории Украины и открытиями о стране. Премьера для зрителя, который 13 лет смотрит на мир глазами Дмитрия Комарова, уже скоро на "1+1 Украина".

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