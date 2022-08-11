"Мир наизнанку" возвращается на YouTube: теперь на английском, польском, французском и испанском языках

Теперь на YouTube, кроме основных выпусков программы "Мир наизнанку", будут выходить эксклюзивные видео в новом формате.

Сейчас, когда Украина переживает тяжелые времена и продолжается полномасштабная война с россией, "Мир наизнанку" возвращается, чтобы дарить зрителям положительные впечатления.

Команда проекта продолжает работать и создавать новый уникальный контент.

Теперь любимая программа покоряет весь мир, выходя на разных языках на YouTube. Английская, польская, французская версии канала уже работают, ажиотаж вызвала испаноязычная версия – зрители со всего мира ежедневно открывают для себя мир глазами украинцев. Кроме этого, контент "Мира наизнанку" доступен на украинском языке на YouTube.

Кроме любимых выпусков и новых программ, в видеоблоге теперь будут систематически появляться эксклюзивные видео из архивного материала, который Дмитрий Комаров насобирал за 12 лет путешествий, и часть которого еще не показывали.

"Весь мир восхищается мужеством нашего народа. Нам, украинцам, сейчас особенно нужны вдохновение и положительные эмоции, чтобы становиться еще сильнее. Поэтому даже во время полномасштабного вторжения России "Мир наизнанку" продолжает работать и дарить впечатление. Наша команда создает эксклюзивный, очень яркий контент, чтобы каждый украинец имел возможность хотя бы на 10 минут отвлечься от реальности и улыбнуться даже в самые трудные времена", – рассказал Дмитрий Комаров.

Мир наизнанку / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Напомним, с 15 августа в 17:00 любимые выпуски проекта можно будет увидеть и на телеканале "ТЕТ".

Программа "Мир наизнанку" – это, прежде всего, невероятные истории людей по всему миру, которые вдохновляют и на собственном примере доказывают: добро всегда побеждает, а вера в свои силы преодолеет любые препятствия. 12 лет Дмитрий Комаров знакомит с украинской культурой самые отдаленные народы мира.

Мир наизнанку / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Он кормил борщом дикие племена и поднимал украинский флаг на самых высоких горных вершинах. В самое тяжелое для Украины время телеведущий активно занимается благотворительностью, документирует последствия российских преступлений против Украины, а теперь снова продолжает показывать чудеса мира украинским зрителям.

Мир наизнанку / Фото: пресс-служба канала "1+1"

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