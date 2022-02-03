"Мир наизнанку": Дмитрий Комаров покажет давние традиции "охотников за головами"

Телеведущий найдет секретные племенные трофеи народа шуар – знаменитые мумифицированные головы тсантса, которым более 100 лет

Уже в эту субботу, 5 февраля, в 18:30 на телеканале 1+1 выйдет первая серия нового сезона тревел-проекта "Мир наизнанку", в котором телезрителей ждет продолжение экспедиции по Эквадору, а также уникальные репортажи из новой страны — Колумбии.

"Мир наизнанку" / https://1plus1.ua/

В первом выпуске путешественник Дмитрий Комаров отправится на поиски легендарных тсантс, которых местные индейцы шуары веками считали главным военным трофеем.

"Каждый из нас, наверное, хоть раз слышал о легендарных племенах охотников за головами. Это люди, которые отрезают, высушивают человеческие головы и собирают их в своих коллекциях. Это все здесь, в Эквадоре", – рассказал Дмитрий Комаров.

Согласно обычаям, в повседневной жизни древних шуаров существовал ритуал изготовления талисмана из головы убитого врага. Считалось, что такой амулет был основным способом завоевать уважение среди племен, а вместе с головой воин получал силу и способности убитого противника. Талисманы делали в строжайшей секретности по уникальной технологии, и хранились они веками.

"Мир наизнанку" / https://1plus1.ua/

Телезрители могли увидеть что-то вроде тсантса в фильмах о Гарри Поттере или в "Пиратах Карибского моря", но настоящие военные трофеи шуаров – огромная редкость и настоящая реликвия для индейцев.

Сейчас кровожадный ритуал создания таких амулетов уже ушел в прошлое и официально запрещен законом. Однако, чтобы отдать дань памяти традициям своих прародителей, индейцы по-прежнему с большим уважением относятся к своим предкам и погибшим воинам.

Команда "Мира наизнанку" отправится на тайную встречу с представителем племени шуар. Для съемок Дмитрию пришлось принять участие в ночной гонке и делать все в самом строжайшем секрете, чтобы получить уникальную возможность посмотреть на племенные сокровища. Чтобы сделать эксклюзивные кадры, всей команде "Мира наизнанку" пришлось пройти целый ряд ритуалов очищения.

Кроме того, в новом выпуске "Мира наизнанку" зрителей ждет знакомство с 77-летним Бальтазаром Ушко, народной звездой Эквадора, с которой общается даже президент страны. Бальтазар – последний представитель профессии ледорубов и национальная гордость эквадорцев.

"Мир наизнанку" / https://1plus1.ua/

Раньше ледорубы поднимались в горы, откалывали куски льда из вечной мерзлоты, затем спускали в долину с помощью ослов и продавали местному населению. Но с появлением холодильников эта профессия оказалась не нужна в мире. Дмитрию Комарову удалось попасть в гости к местной звезде и узнать, как сейчас живет, возможно, последняя семья ледорубов.

Почему репортаж о "тсантсе" пришлось остановить после открытия племенной казны, и как выглядит натуральный термос для перевозки льда – смотрите в новой серии "Мира наизнанку" уже в эту субботу 5 февраля в 18:30 на телеканале 1+1.

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