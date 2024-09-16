Мирошниченко объяснил, почему приемная дочь в 8 лет пошла в первый класс и как ее успехи в школе

Ведущий Тимур Мирошниченко рассказал об учебе в школе младшей и старшей дочери, которую он с женой Инной удочерил в начале лета.

Как известно, 6-летняя Мия и 8-летняя Ангелина в этом году впервые сели за школьные парты. Так, первоклассницы учатся в разных классах, но в одной частной школе. После ряда вопросов от пользователей в Сети Тимур впервые объяснил, почему старшая дочь только начала свое образование в школе. По словам ведущего, всему причина – предыдущий опыт Ангелины, которая недавно проживала и училась в детдоме.

"Я не хочу говорить, что в детском доме ничего не делали. Конечно, там были занятия. Когда мы ездили к ней перед тем, как забрать, к ним приходил, например, native speaker (носитель языка – прим. ред.) на английский. Но все равно нельзя сравнивать ребенка, который ходит на те же курсы и при этом живет в семье, и ребенка, который живет в детском доме. Это абсолютно разные миры и абсолютно разные возможности", — аргументировал шоумен в интервью kp.ua.

Приемная дочь Тимура и Инны Мирошниченко Ангелина / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Тем не менее, Мирошниченко уверяет, что девочки охотно идут на уроки и выполняют домашнее задание. Правда, не скрывает, что адаптация Ангелины в новой среде длится несколько дольше, чем у ее сестры Мии.

"Какие-то серьезные выводы еще делать рано. Занятия длятся всего две недели. Но самое главное, что им нравится, они с удовольствием собираются утром в школу. Мне кажется, это главный показатель того, что у них там все хорошо. Мии проще, потому что она ходила в прескул именно в эту школу. Там классный и современный подход, с учительницей они познакомились почти за год до первого класса. Ангелине, конечно, сложнее, потому что, как ни крути, есть определенный триггерный момент. Потому что это снова много детей, один-два взрослых, это очень сильно напоминает детский дом. У нее есть еще и травматический опыт школы. Ее детский дом находился в эвакуации в Польше, куда они переехали после начала полномасштабной войны. И детей сразу отправили в польскую школу. Ангелина была единственной украинкой в ​​польском классе, не зная языка. Конечно, ничего хорошего у нее там не получалось. Поэтому мы очень переживали, получится ли у нее справиться с эмоциями»", – объяснил ведущий.

Дети Тимура Мирошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Впрочем, звезда отмечает, что в школе очень тепло восприняли Ангелину. И сейчас учителя прилагают все усилия, чтобы она почувствовала себя наравне с другими и познала заботу, несмотря на свой травматический опыт.

"В нашей школе все знают историю Ангелины. Это не специализированная школа, это обычная школа, но все преподаватели, начиная от директора и заканчивая помощниками и помощницами, сказали, что берут ее к себе. Они проводили даже отдельные тренинги, как работать с детьми из детского дома. Поэтому мы безгранично благодарны им за это, за их инициативу, что не отправили нас в другую школу, а пытаются сделать так, чтобы у Ангелины было все хорошо", — отметил Тимур.

Приемная дочь Тимура и Инны Мирошниченко Ангелина / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Напомним, недавно жена Тимура Мирошниченко Инна рассказала о врожденном пороке 3-летнего приемного сына Марселя и как чудо помогает ему в лечении.

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