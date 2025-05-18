Мирошниченко объяснил, почему Ziferblat занял на "Евровидении" 9-е место: "Отразилось на результатах"

Тимур Мирошниченко и Ziferblat

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Неизменимый комментатор "Евровидения" Тимур Мирошниченко объяснил, почему группа Ziferblat заняла девятое место в финале музыкального конкурса.

Песенная гонка отгремела в ночь на 18 мая в швейцарском городе Базель. По результатам голосования зрителей и судей Украина оказалась в топ-10 и заняла девятое место. Тимур Мирошниченко в интервью NV говорит, что Ziferblat действительно сильно выступил в гранд-финале. Однако коллективу не хватило уверенности в канун финала "Евровидения-2025", когда конкурсанты выступали для профессионального жюри. По словам ведущего, если бы Ziferblat спел так же, как и 17 мая, Украина оказалась бы в топ-5.

"Я думаю, что конкретно в гранд-финале выступление — это был пик. Это было действительно лучшее выступление группы. К сожалению, этого не произошло во время пятничного jury-final, когда голосуют национальные жюри. Немножко не так уверенно это было, и это отразилось на результатах голосования национальных жюри. То есть если бы в пятницу было так же, как и в субботу, я думаю, что мы тогда в топ-5 были", — говорит Тимур Мирошниченко.

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Ziferblat на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Тем не менее, ведущий подчеркнул, что Украину всегда уважают на "Евровидении". Мирошниченко говорит, что украинцы не просто ежегодно попадут в гранд-финал, но и в топ-10, что очень хорошие результаты. По словам шоумена, особенно еврофанаты уважают то, что Украина приезжает на "Евровидение" с чем-то новым, при этом не копирует ни других участников, ни себя.

"В основном от музыкальных журналистов и профессионалов из других стран я слышал все-таки положительные отзывы, потому что Украину всегда уважают на "Евровидении". Украина — единственная страна, которая всегда квалифицировалась в гранд-финал. Мы уже который год подряд всегда не просто в финале, а в топ-10. Это действительно уникальные показатели. И конечно, эти журналисты всегда отмечают, что Украина не повторяется. Украина каждый раз не копирует ни кого-то, ни саму себя. Она каждый раз новая. И это, на самом деле, фантастический, по-моему, вердикт", - подчеркнул Мирошниченко.

Напомним, ранее Ziferblat прокомментировал свое 9 место на "Евровидении-2025". Участники коллектива также поделились творческими планами.