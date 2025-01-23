Мирошниченко отдал 3-летнего сына на гимнастику и показал его первое занятие профессиональным спортом

Ведущий шоу "ЖВЛ представляет" Тимур Мирошниченко отдал 3-летнего сына Марселя на гимнастику.

У мальчика есть способности к спорту. Как только Мирошниченко или его жена Инна публикуют что-то с сыном в Instagram, он выполняет разнообразные акробатические трюки. Поэтому родители решили развивать талант Марселя. В частности, шоумен отдал сына на гимнастику.

"Марс и его первая ознакомительная тренировка в зале чемпионов", — поделился Мирошниченко.

Сын Тимура Мирошниченко на занятиях с гимнастики / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

У мальчика уже было знакомство с профессиональным спортом. Как говорит ведущий, особенно Марселю понравились занятия с батутом и мячом.

Сын Тимура Мирошниченко на занятиях с гимнастики / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

"Пока больше всего зашел батут и мяч!" – подметил ведущий.

Сын Тимура Мирошниченко на занятиях с гимнастики / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Кстати, тренером Марселя стал олимпийский чемпион с гимнастики Олег Верняев. Тимур Мирошниченко поблагодарил спортсмена за занятия с его сыном. Также он отметил, что Марселю очень понравилось проводить время в зале.

"Юный спортсмен был в восторге, побегал и попрыгал всюду. А еще увлеченно смотрел на флаг и фото олимпийских чемпионов в коридорах", — отметил ведущий.

Сын Тимура Мирошниченко на занятиях с гимнастики / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Напомним, недавно Тимур Мирошниченко и его супруга праздновали седьмую годовщину брака. Избранница шоумена рассказала о конфузе, который с ними чуть ли не ежегодно происходит в особенную дату в их семейной жизни.

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