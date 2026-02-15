Мирошниченко отреагировал на скандал с Русланой на нацотборе на "Евровидение-2026": "Это неприемлемо"

Тимур Мирошниченко, Руслана

Бессменный ведущий нацотбора на «Евровидение» Тимур Мирошниченко высказался относительно нынешних заявлений члена жюри — певицы Русланы, победительницы «Евровидения-2004».

Во время интервью «Центру противодействия дезинформации» Мирошниченко назвал неприемлемыми комментарии Русланы в адрес финалистов — певицы Lelеka и певца LAUD. Как известно артистка во время эфира призвала зрителей голосовать за Lelеka, а исполнителю LAUD, который в итоге занял второе место, посоветовала «не привносить фирму» в нацотбор. Заявление вызвало волну обсуждений в соцсетях.

После скандала «Суспільне» отметило, что агитация со стороны члена жюри не противоречит правилам конкурса. Сама же Руслана объясняла свою позицию уверенностью в артистке. Однако Мирошниченко убежден, что жюри не должно влиять на зрительское голосование.

Судьи нацотбора на «Евровидение-2026» / © corp.suspilne.media

«„Суспільне“ утверждает, что не нарушила правила, потому что она выразила свое мнение. Я же считаю, что это неприемлемо. Я сторонник того, что комментарии жюри могут быть только после завершения всего голосования, чтобы не влиять на него», — подчеркнул ведущий.

По словам Тимура, нацотбор — это не формат талант-шоу, где судьи могут оценивать выступления после каждого номера. Более того, телеведущий заявил, что в будущем будет инициировать изменения в формат — чтобы члены жюри могли комментировать выступления финалистов только после завершения зрительского голосования.

«Сюда приходят если и молодые артисты, но одинаково сформированные, которые движутся в своем направлении. И во всеуслышание на всю страну рассказывать, что ты там не то поешь, — для меня это неприемлемо. Я буду отстаивать, чтобы этот 1% (комментариев судей — прим. ред.) был уже после завершения зрительского голосования», — подчеркнул Мирошниченко.

