- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 1015
- Время на прочтение
- 2 мин
Мирошниченко отреагировал на скандал с Русланой на нацотборе на "Евровидение-2026": "Это неприемлемо"
Ведущий хочет внести изменения в будущее голосование судей на нацвыборах.
Бессменный ведущий нацотбора на «Евровидение» Тимур Мирошниченко высказался относительно нынешних заявлений члена жюри — певицы Русланы, победительницы «Евровидения-2004».
Во время интервью «Центру противодействия дезинформации» Мирошниченко назвал неприемлемыми комментарии Русланы в адрес финалистов — певицы Lelеka и певца LAUD. Как известно артистка во время эфира призвала зрителей голосовать за Lelеka, а исполнителю LAUD, который в итоге занял второе место, посоветовала «не привносить фирму» в нацотбор. Заявление вызвало волну обсуждений в соцсетях.
После скандала «Суспільне» отметило, что агитация со стороны члена жюри не противоречит правилам конкурса. Сама же Руслана объясняла свою позицию уверенностью в артистке. Однако Мирошниченко убежден, что жюри не должно влиять на зрительское голосование.
«„Суспільне“ утверждает, что не нарушила правила, потому что она выразила свое мнение. Я же считаю, что это неприемлемо. Я сторонник того, что комментарии жюри могут быть только после завершения всего голосования, чтобы не влиять на него», — подчеркнул ведущий.
По словам Тимура, нацотбор — это не формат талант-шоу, где судьи могут оценивать выступления после каждого номера. Более того, телеведущий заявил, что в будущем будет инициировать изменения в формат — чтобы члены жюри могли комментировать выступления финалистов только после завершения зрительского голосования.
«Сюда приходят если и молодые артисты, но одинаково сформированные, которые движутся в своем направлении. И во всеуслышание на всю страну рассказывать, что ты там не то поешь, — для меня это неприемлемо. Я буду отстаивать, чтобы этот 1% (комментариев судей — прим. ред.) был уже после завершения зрительского голосования», — подчеркнул Мирошниченко.
Напомним, недавно Тимур Мирошниченко показал свою маму-красавицу. Звезда поделился фото с ее отдыха за границей.