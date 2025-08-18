Мирошниченко похвастались кадрами со своего летнего отдыха без детей

Тимур и Инна Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Украинская звездная пара Тимур и Инна Мирошниченко решили организовать себе отдых и поделились этим со своими поклонниками.

Они оба опубликовали видео в Instagram с подписью "До полной перезагрузки 3... 2... 1...", тем самым демонстрируя свой отпуск в горах.

На кадрах пара наслаждается горными пейзажами, утренней тишиной и уютными прогулками.

"Представьте: абсолютная тишина. Только звуки природы и эти колокольчики. Иногда добавляется шум дождя или сверчков. Сплошная медитация", - написала в сторис Инна.

Очевидно, что пара устроила себе отдых без детей, на видео нет Мии, Марка, Марселя и Ангелины.

Подписчики с теплотой поздравляли супругов с отпуском:

Класс! Хорошего и спокойного вам отдыха!

Сказка!

Какой класс! Молодцы, что вырвались.

Напомним, недавно Инна Мирошниченко поздравила приемного сына с днем рождения. Их младшему сыну Марселю исполнилось четыре года.