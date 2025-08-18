- Дата публикации
Категория
Гламур
Мирошниченко похвастались кадрами со своего летнего отдыха без детей
Они устроили тихий отпуск в Карпатах.
Украинская звездная пара Тимур и Инна Мирошниченко решили организовать себе отдых и поделились этим со своими поклонниками.
Они оба опубликовали видео в Instagram с подписью "До полной перезагрузки 3... 2... 1...", тем самым демонстрируя свой отпуск в горах.
На кадрах пара наслаждается горными пейзажами, утренней тишиной и уютными прогулками.
"Представьте: абсолютная тишина. Только звуки природы и эти колокольчики. Иногда добавляется шум дождя или сверчков. Сплошная медитация", - написала в сторис Инна.
Очевидно, что пара устроила себе отдых без детей, на видео нет Мии, Марка, Марселя и Ангелины.
Подписчики с теплотой поздравляли супругов с отпуском:
Класс! Хорошего и спокойного вам отдыха!
Сказка!
Какой класс! Молодцы, что вырвались.
Напомним, недавно Инна Мирошниченко поздравила приемного сына с днем рождения. Их младшему сыну Марселю исполнилось четыре года.