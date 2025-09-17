Мирошниченко показались сразу со всеми детьми и сделали важное заявление об усыновлении

Семья Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Реклама

Телеведущий Тимур Мирошниченко и его жена-адвокат Инна отметили День усыновления искренним обращением к украинцам.

В своем Instagram супруги отметили, что слово "усыновление" стало неотъемлемой частью их жизни и сегодня ассоциируется с теплом, ответственностью и безусловным принятием. Звезды поделились своими ощущениями и призвали общество к равенству и любви.

"Усыновление — слово, с которым нас ассоциируют большинство из вас. Такое далекое когда-то и такое обыденное сейчас. Что чувствую, когда слышу его? Тепло, ответственность, готовность к ежедневной работе, безусловное принятие и преданность", — написали Мирошниченко.

Реклама

Семья Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Инна и Тимур также подчеркнули, что День усыновления — это напоминание для родителей, которые "родили сердцем", об их мотивации. А для всего общества — еще один повод поддержать тех, кто выбирает усыновление, и отказаться от стереотипов.

"Все начинается с каждого из нас. С уважения. С принятия. С понимания слова „равенство“. Станьте сегодня теми, кто не разделяет детей по происхождению, состоянию здоровья или опыту", — обратились супруги к сторонникам.

Напомним, недавно приемная дочь ведущего Тимура Мирошниченко дебютировала в клипе певицы Светланы Тарабаровой. Ангелина показала незаурядные актерские способности.