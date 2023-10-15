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Мирошниченко покрестил приемного сына в Михайловском соборе в Киеве и показал фото с таинства

Мирошниченко покрестил приемного сына в Михайловском соборе в Киеве и показал фото с таинства

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
717
Время на прочтение
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Мирошниченко покрестил приемного сына в Михайловском соборе в Киеве и показал фото с таинства

Тимур Мирошниченко с женой и детьми / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Ведущий с супругой рассказали о крещении Марселя.

Ведущий ЖВЛ Тимур Мирошниченко вместе с супругой Инной рассказали, что сегодня, 15 октября, они поокрестили своего приемного сына Марселя.

Обряд крещения 2-летнего мальчика проходил в центре Киева, в Михайловском Златоверхом монастыре. О таинстве супруга Мирошниченко рассказала на странице в Instagram.

Семья Мирошниченко покрестила приемного сына / © instagram.com/_inna_mi_
Семья Мирошниченко покрестила приемного сына / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Она сделала репост со страницы священника Александра Баричка, который, вероятно, и совершал таинство. Каких-либо подробностей об обряде супруги Мирошниченко пока не сообщали.

Семья Мирошниченко покрестила приемного сына / © instagram.com/_inna_mi_
Семья Мирошниченко покрестила приемного сына / Фото: instagram.com/_inna_mi_

На снимке, который Инна Мирошниченко разместила в сторис, фаны также заметили экс-невесту журналистки Рамины Эсхакзай, адвоката Евгений Пронин. С ним Инна Мирошниченко вместе работает. Стал ли Евгений крестным отцом Марселя – пока неизвестно.

Тимур Мирошниченко с семьей / © viva.ua
Тимур Мирошниченко с семьей / Фото: viva.ua

Напомним, ранее жена Тимура Мирошниченко Инна откровенно рассказала, планируют ли они усыновить еще одного ребенка. По словам Инны, они с мужем не прочь подарить семью еще одному ребенку, однако есть определенные нюансы со стороны государства.

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Дата публикации
Просмотры
717
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