Мирошниченко признался, как его четверо детей зарабатывают первые деньги и ладят ли между собой

Тимур Мирошниченко с семьей / © instagram.com/_inna_mi_

Ведущий "ЖВЛ представляет" Тимур Мирошниченко рассказал о талантах своих детей и как они зарабатывают в юном возрасте.

Так, недавно приемная дочь Ангелина шоумена дебютировала в клипе Светланы Тарабаровой. Кроме того, девочка вместе с братьями и сестрой также привлекаются к различным съемкам для блога родителей. И как оказалось, Тимур с женой Инной платят им за их старания.

"Мы все же блогерско-телевизионная семья. Поэтому съемки для наших детей это норма. Они иногда даже гонорары за это получают, и это их средства, чтобы они понимали, как это работает во взрослой жизни, что за любую работу надо получать вознаграждение", — поделился Мирошниченко в интервью kp.ua

Звезда также рассказал о достижениях и талантах других детей. Отдельно он с гордостью рассказал о дочери Мие, которая решила связать жизнь с музыкой. Для достижения своей мечты девочка регулярно ходит на занятия по вокалу.

"Когда Мия впервые посмотрела детское "Евровидение", а я как раз возвращался с комментирования, она ждала, чтобы сказать мне: "Папа, теперь я хочу стать певицей, хочу представлять Украину на "Детском Евровидении". Я ей объяснил, какой путь нужно пройти. И буквально через пару дней после того она уже была записана на первое занятие по вокалу. И уже второй год Мия постоянно занимается, уже понемногу на конкурсы небольшие ездит, набирается опыта", — отметил шоумен.

Не меньше внимания он уделил и сыновьям. Самый младший Марсель, по его словам, постоянно в движении и имеет большой спортивный потенциал, а вот Марко склоняется к инженерии и имеет невероятную концентрацию. Тимур говорит, что несмотря на такие разные увлечения и конфликты, малышам удается находить общий язык.

"Как и любая группа детей, они постоянно то ссорятся, то обнимаются, то дерутся, то вместе играют. Чисто детское поведение. Единственное, конечно, они понемногу взрослеют, и им уже нужно личное пространство", — добавил ведущий.

Напомним, недавно Тимур Мирошниченко сменил свой имидж и неожиданно предстал с новой прической.