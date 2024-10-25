Мирошниченко признался, как с женой пережил потерю первенца на раннем сроке беременности

Ведущий Тимур Мирошниченко рассказал о болезненном опыте первой беременности его жены, бизнесвумен Инны.

Так, звезда вспомнил, как в 2017 году у его возлюбленной замерла первая беременность. Более того, после этого Инне прогнозировали бесплодие. Однако вскоре она с Тимуром родила двух здоровых сына Марко и дочь Мию, несмотря на настороженные врачебные выводы.

"Выкидыш произошел в 2017 году, когда совсем маленький срок был. И даже не пришлось никаких дополнительных манипуляций делать. Инне всю жизнь говорили, что у нее детей не будет. Мы ломаем эту статистику. Было немного тревожно, потому что ты понимаешь, что прецедент уже был. С первой беременностью, когда Инна была беременна Мией, то легкое нервное состояние было всегда", — рассказал Тимур в интервью Славе Демину.

Тимур Мирошниченко с дочкой Мией и сыном Марко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

По словам Мирошниченко, в тот сверхсложный период им больше всего помогла поддержка друг друга. В частности, поделился, что прилагал все усилия, чтобы успокоить жену и дать ей надежду на лучшее.

"В первую очередь нужно поддерживать жену. Ты понимаешь, что у тебя будет ребенок, но пока ничего не происходит, ты просто знаешь этот факт. Со временем твое понимание растет. У женщины же другая история – она это чувствует все внутри. Именно она теряет жизнь внутри себя. Здесь возвращаемся к тому, что испытывает женщина. Это тоже индивидуально. Возможно, для кого-то это трагедия и все такое, но поддержать женщину в этот момент гораздо важнее, чем заботиться о себе. Ее высокая эмоциональность она помогает, что я просто занят тем, что держу тот баланс и нет времени на какие-то свои моменты", - пояснил ведущий.

Тимур Мирошниченко с семьей / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

К слову, после рождения сына и дочери Тимур и Инна Мирошниченко усыновили еще двоих детей из детдома. А недавно их приемная старшая дочь Ангелина отпраздновала день рождения – звездные родители раскрыли, что подарили 9-летней имениннице.

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