Мирошниченко рассекретили, что подарили приемной дочери в ее первый день рождения в семье

В семье ведущего Тимура Мирошниченко особенный праздник. 22 октября приемная дочь шоумена отмечает день рождения.

Девочке исполняется девять лет. Тимур вместе с женой Инной показал, как поздравлял Ангелину с первым днем рождения в семье и что ей подарил. С самого утра девочку ждал сюрприз. Ангелину разбудили родители с братиками и сестричкой. Они вручили ей всевозможные воздушные шарики и праздничный торт, на котором красовалась свеча в виде цифр девять.

Старшая дочь Тимура и Инны Мирошниченко празднует день рождения / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"Тебе 9! И это твой первый день рождения в кругу семьи! Первый, когда объятиями будят мама, папа, братья и сестра. Первый, когда ты сама выбрала подарок и ждала его с нетерпением! Первый, когда весь день будет только для тебя и только так, как ты хочешь! Ты заслуживаешь, чтобы каждый день был таким! Чистая, светлая душа, чьи глаза наполнены довериям к миру! Ты влюбляешь в себя и отвечаешь тем же!", - адресовали дочери Инна и Тимур.

Старшая дочь Тимура и Инны Мирошниченко празднует день рождения / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Также Ангелину ждал особенный подарок, который она выбрала самостоятельно еще два месяца назад. Мирошниченко вручили старшей дочери на 9-летие серьги в виде пони.

"Еще два месяца назад выбрала эти серьги на день рождения и терпеливо ждала, когда ушки заживут. Мы их сразу тихонько купили и на каждое "а вы мне подарите серьги на день рождения?" радовались, что не передумала", — поделилась Инна Мирошниченко.

Старшая дочь Тимура и Инны Мирошниченко празднует день рождения / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Напомним, недавно супруга ведущего праздновала день рождения. Инна показывала, как в Италии встретила свое 37-летие.

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