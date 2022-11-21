Мирошниченко рассказал, как поднимается пешком на 23 этаж и как развлекается с семьей в темноте

Ведущий поделился чем занимается, когда дома нет света.

Украинцы из-за массированных обстрелов Россией энергетической инфраструктуры вынуждены часами сидеть без света. Некоторые ищут выход из ситуации, как найти оптимальный источник энергии, а некоторые приспосабливаются.

Как рассказал в сюжете ТСН ведущий Тимур Мирошниченко, он на практике научился распланировать свободное от привычных благ время.

"Сразу пошли там в кафе, пошли еще куда-то, поехали там к Денису, к Андрею. К друзьям нужно ехать, у кого есть свет", — отметил Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко с женой и детьми

Без электричества дома у знаменитости нет ни тепла, ни возможности приготовить еду. Более того, квартира расположена на 23 этаже, и постоянно подниматься сложно. Впрочем, семья Тимура не растраивается. Они стали спортивными. Даже дочь Мия сама поднимается, а вот сына Марка родители уже несут на руках.

В общем, когда свет выключается, часто исчезает и мобильная связь. Тогда семья Тимура устраивает разные развлечения.

Полный блекаут: чем заняться, когда отсутствует свет

"Марк был ассистент, они выдавали нам билеты, мы входили в комнату, садились и Мия нам устраивала выступление и показывала фокусы, а Маркуся в это время двумя фонариками светил", — рассказала Инна.

Также в семье ведущего появилась новая традиция. Когда включаются свет, они не просто так гасят свечи, а загадывают желания.

Тимур Мирошниченко с женой и детьми

"Если относиться к этому не как к проблеме, а как к какому-нибудь вызову, то становится интереснее", — добавил Тимур.

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