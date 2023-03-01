Мирошниченко резко высказался о Лободе: "Если бы она своими губами покаялась"

Известный телеведущий Тимур Мирошниченко прокомментировал, как относится к звездам, которые выступали перед российскими оккупантами, когда в их родной стране была война.

Среди таких Светлана Лобода и Ани Лорак, которые только после 24 февраля 2022 года начали что-то говорить о войне, но очень нечетко и непонятно. А Светлана даже выпустила песни на украинском языке, чего раньше не делала. В интервью проекту "Олега френды" Мирошниченко подчеркнул, что Лобода должна покаяться:

"Та же Лобода, если бы она своими губами проговорила: "Я извиняюсь...", то же самое, что сделал Алан Бадоев. Покаялась... но она своими губами этого не сделала, до сих пор. И вышиванка, и украинская песня — это само собой инструмент, но пока ты своими губами не скажешь – люди этого не услышат", – сказал Мирошниченко.

Светлана Лобода

Ведущий убежден, что тот, кто хочет извиниться, может это сделать, а кто захочет вернуться – вернется, но надо об этом искренне говорить и желать работать на благо Украины и украинцев. В то же время Мирошниченко против того, чтобы у украинцев была слишком короткая память, и мы снова начали пускать в свое пространство враждебную культуру.

Тимур Мирошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Полушутя, Тимур предложил ввести для тех украинцев, которые никак не могут попрощаться с прошлым, модель гражданства по примеру Латвии или Эстонии, когда есть паспорта гражданина и негражданина:

"Мутишь такую дичь, танцуешь под Инстасамку – меняем тебе паспорт, отдавай паспорт украинца со всеми его привилегиями, и походы пока с этим (серым – ред.), выборы пропусти, возможность безвизово ездить пропусти, блага какие-то пропусти… возможно, это побуждает почитать историю, найти причинно-следственные связи, почему нельзя Инстасамку слушать", — сказал Тимур Мирошниченко.

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