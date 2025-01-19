Мирошниченко с женой трогательно поздравил сына с 5-летием: как Марко отпраздновал первый юбилей

В семье украинского ведущего Тимура Мирошниченко праздник.

Сын звезды Марко 19 января отмечает свой пятый день рождения. В особый день Тимур и его жена, адвокат Инна посвятили имениннику пост в Instagram. Супруги показали фото с Марком и адресовали ему теплые слова. В свою очередь Инна вспомнила, какие эмоции испытывала сразу после появления первого сына:

"5 лет назад я стала мамой сына! Сына, появившегося на свет в абсолютной тишине, не издав ни звука. Чем сильно меня испугал. Но таков он. Спокойный, уравновешенный, взвешенный. С рождением сына, беременность которым была периодом моего расцвета. Я в жизни не была такой красивой, такой наполненной, как в те 42 недели. Сына, который первым взглядом дал мне почувствовать, что такое безусловная и абсолютная любовь ребенка к маме. Особая любовь сына к маме. Будь здоров, сыночек! Люблю тебя бесконечно сильно", - восхитила многодетная мама.

Сын Тимура Мирошниченко отмечает день рождения / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"Тебе уже пять. С днем рождения, сын", — добавил звездный отец.

Кроме того, адвокат показала празднование Марка, которое он разделил с сестрой, братом и друзьями. Звездные родители устроили сыну сюрприз, организовав детскую вечеринку в стиле игры Minecraft с приглашенными аниматорами. Правда, испортить день рожденья взялись россияне. В столице раздалась воздушная тревога. Поэтому Инна вместе с группой детей должна была спускаться в укрытие посреди праздника.

Сын Тимура Мирошниченко отмечает день рождения / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Сын Тимура Мирошниченко отмечает день рождения / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Сын Тимура Мирошниченко отмечает день рождения / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Напомним, недавно балерина Екатерина Кухар также праздновала день рождения. Свои 43 года она встретила в компании 10-летней дочери Насти от Стоянова и сняла забавное видео.

Екатерина Кухар показала, как с дочерью встретила свое 43-летие

Читайте также: