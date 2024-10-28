Мирошниченко с женой восхитил, как с четырьмя детьми они проводят выходные и развлекаются

Ведущий Тимур Мирошниченко вместе с женой Инной и четырьмя детьми отправились на отдых.

Многодетная звездная семья на несколько дней поселилась в уютном комплексе отдыха в Киевской области. Так, супруги Мирошниченко арендовали большой дом с камином и показали, как проходят их дни. В частности, как все вместе, они наслаждаются свежим воздухом и природой на прогулках, а также посещают СПА-процедуры. Однако Инна в своем фотоблоге не скрывает, что у отдыха с четырьмя детьми все же есть свои нюансы.

Тимур Мирошниченко с женой и детьми на отдыхе / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Жена ведущего призналась, что за короткий период у сыновей и дочерей произошло много недоразумений. Так, блогерша рассказала, как приемная дочь Ангелина расстроилась из-за отсутствия ее любимой зубной пасты, а самый маленький приемный сын Марсель капризничает уже несколько дней без веских причин. Также Инна показала, как Тимур проводит воспитательные беседы с самой старшей дочерью и остальными детьми.

Тимур Мирошниченко с женой и детьми на отдыхе / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

В то же время возлюбленная знаменитости нашла множество положительных моментов. Например, поделилась, что с двумя старшими дочерьми становится все легче находить общие темы для разговоров. К тому же Тимур признается, что не может насладиться тем, как Ангелина "расцветает" после недавнего усыновления.

Тимур Мирошниченко с женой и детьми на отдыхе / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Тимур Мирошниченко с женой и детьми на отдыхе / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Напомним, недавно продюсер Юрий Горбунов показался на милых фото с женой Екатериной Осадчей и их подросшими двумя сыновьями. Супруги также показали, как они отдыхают на выходных в Киеве.

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