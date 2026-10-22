Мирошниченко трогательно поздравили приемную дочь с 11-летием и показали, как она изменилась в семье

Тимур Мирошниченко с женой и детьми / © instagram.com/_inna_mi_

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В семье украинского ведущего Тимура Мирошниченко и адвоката Инны особенный праздник. У приемной дочери супругов день рождения.

В этом году Ангелине исполняется 11 лет. Это уже третий день рождения, который празднует девочка в семье. Инна Мирошниченко начала готовиться еще с вечера. Она приобрела воздушные шарики, подарки для квеста, который Ангелина будет проходить, а также праздничный торт. Адвокат говорит, что это первый день рождения дочери, значимость которого она осознает и которого очень ждет.

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Приемная дочь Тимура и Инны Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

«Красавице уже 11 лет. Третий день рождения в семье, но первый осознанный! Особенный день, которого так ждешь, потому что знаешь, что многие любят тебя и сделают все, чтобы у тебя был праздник и хорошее настроение! Даже если ночь до этого ты провела в коридоре, прячась от громких взрывов», — делится адвокат.

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Приемная дочь Тимура и Инны Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

В общем, Ангелина уже два с половиной года является частью семьи Мирошниченко. Инна говорит, что планировала снять видео, которое состояло бы из разных архивных кадров. Семья настолько увлеклась воспоминаниями, что адвокат отказалась от ролика. Жена Мирошниченко заверила, что дочь однозначно добавила красок в их жизнь

«Хотела смонтировать видео о наших 2,5 годах с Ангелиной. Но мы так залипли в воспоминания, что ничего не получилось. Все осталось для семейного архива. Эта уже взрослая девочка добавила красок к нашей жизни», — заверила адвокат.

Приемная дочь Тимура и Инны Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Вместо видео Инна поделилась архивным кадром Ангелины. Она показала фото дочери, которое было в ее анкете на сайте Минсоцполитики. Адвокат говорит, что сразу почувствовала, что Ангелина — это ее ребенок. Инна Мирошниченко признает, что иногда бывает сложно, но она ни разу не пожалела из-за своего решения.

«Вот такие глазки когда-то встретили меня на сайте Минсоцполитики. И я почувствовала, что нашла то, что искала. Нашла свою родную душу. Тогда я еще не догадывалась, как мне будет нелегко становиться твоей мамой. Сколько слез и отчаяния мы пройдем. Но где-то я чувствовала, что ты мой величайший учитель! И что ты не позволишь мне сдаться», — отметила адвокат.

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Приемная дочь Тимура и Инны Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Напомним, недавно Инна Мирошниченко отмечала день рождения. Адвокат встретила свое 39-летие без мужа и детей в другой стране и объяснила почему.

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