Мирошниченко в день 10-летия приемной дочери устроили сюрприз для нее и растрогали эмоциями

Семья после ночного обстрела Киева поздравила Ангелину с первым юбилеем.

Тимур Мирошниченко с семьей

Тимур Мирошниченко с семьей / © instagram.com/_inna_mi_

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко с женой Инной поздравили приемную дочь Ангелину чувственным сюрпризом.

Сегодня, 22 октября, дочери звезд исполнилось 10 лет. Родители заранее продумали сюрприз и решили осуществить желание Ангелины. В частности, кроме торта и шариков, именинница получила желанную куклу. Инна отметила, что перед тем дети почти не спали из-за ужасного российского ночного обстрела Киева. Но праздник они не отменяли, а наоборот всей семьей подарили Ангелине настоящее детское счастье, несмотря на террор оккупантов.

Дочь Тимура и Инны Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Дочь Тимура и Инны Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Дочь Тимура и Инны Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Дочь Тимура и Инны Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Дочь Тимура и Инны Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Дочь Тимура и Инны Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

«С Днем рождения, наша принцесса! Пусть твое желание исполнится и тебе больше никогда не придется всю ночь бегать между укрытием и кроватью, потому что хочется нормально поспать перед празднованием! 10 лет! Первый юбилей. Первый сознательный ДН с заказом подарка, ожиданием, нетерпением, постоянным „ну когда уже?!“. Такое сознательное и взрослое желание такой маленькой девочки: чтобы Украина победила, закончились взрывы и война», — растрогала Инна поздравлениями.

Напомним, недавно Инна Мирошниченко призналась, как ей с Тимуром удается избегать измен и недоверия в браке.

