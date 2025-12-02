Мирошниченко восхитили видео, как сразу с четырьмя детьми украшали дома новогоднюю елку

Тимур и Инна Мирошниченко с детьми / © пресс-служба канала "1+1"

Ведущий "ЖВЛ представляет" Тимур Мирошниченко показал, как с женой, адвокатом Инной, и сразу четырьмя детьми украшал дома елку.

Семья шоумена постепенно готовится к новогодним праздникам. По крайней мере, украшенная разнообразными яркими игрушками елка у них дома уже стоит. В первый день зимы Мирошниченко решили сделать дома праздничную атмосферу. Помогали им в этом дети - сыновья Марко и Марсель и дочери Мия и Ангелина.

Елка в семье Мирошниченко искусственная. Праздничное деревце украшено белыми, красными, золотистыми и серебристыми игрушками. Под елкой стоят олени, Санта Клаусы и подарочки, а на верхушке красуется звезда.

Семья Тимура Мирошниченко не только украшала праздничное деревце, но и вообще весело проводила время. Они пели, танцевали, фотографировались, водили хороводы и заряжались позитивным настроением.

