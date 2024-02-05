Мирошниченко высказался об упреках MELOVIN, что победительницы нацотбора купили первое место

Также ведущий прокомментировал критику, что на проведение нацотбора было потрачено 11 миллионов гривен.
Ведущий нацотбора на "Евровидение-2024" Тимур Мирошниченко прокомментировал скандалы, которые разгорелись в этом году вокруг финала.
В частности, шоумен прокомментировал возмущение в Сети, что на проведение финала конкурса было потрачено 11 миллионов гривен. По словам Тимура, он не компетентен у финансовых вопросах, к тому же он работал без гонорара.
"Я не очень компетентен говорить о финансовой составляющей, потому что у меня гонораров не было. Я постоянный ведущий "Евровидения", если кто-то думает, что я за это получаю заоблачные деньги, то это не так. У меня в контракте было прописано 185 гривен, и с этих средств еще нужно налог заплатить", — высказался Мирошниченко в эфире "Ранок.Live".
Ведущий подчеркнул, что понимает возмущение украинцев, что во время войны были потрачены средства на проведение нацотбора. Однако Мирошниченко уверен, что украинский контент сейчас тоже нужно создавать. Тем более "Евровидение" – это масштабный конкурс, где в Украины есть возможность заявить о себе на мировой арене и напомнить, что в стране идет война.
"Я понимаю людей, потому что действительно мы все круглосуточно донатим. С другой стороны, это тонкий момент. Мы удивляемся, почему у нас смотрят российский сериал, а не что-то другое, а потом удивляемся, почему мы тратим средства, например, на нацотбор или съемки кино. Я понимаю, что сейчас в приоритете ВСУ, но все же культура и представление Украины на международной арене обязательное", — прокомментировал Мирошниченко.
Также ведущий высказался и об упреках MELOVIN, что победительницы Jerry Heil и alyona alyona купили себе первое место. Мирошниченко говорит, что результат голосования в "Дії" говорит сам за себя и в пользу певиц действительно немало украинцев отдали свои голоса.
"Мне жаль, что уже после того, как все произошло и мы увидели фантастические результаты голосования в "Дії", а это более 723 украинцев проголосовали за победительниц, то о чем может вообще идти речь? Я об этом ничего не знаю. "Суспильное" оплачивает поездку на "Евровидение". Если лейбл исполнительниц захочет что-то добавить на сцене, конечно, они это делают за свой счет", — высказался ведущий.
Напомним, ранее Jerry Heil и alyona alyona тоже реагировали на упреки, что они нечестно победили на нацотборе. Также артистки рассказали, какие изменения произойдут в их конкурсном номере.
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