Мирошниченко высказался об упреках MELOVIN, что победительницы нацотбора купили первое место

Ведущий нацотбора на "Евровидение-2024" Тимур Мирошниченко прокомментировал скандалы, которые разгорелись в этом году вокруг финала.

В частности, шоумен прокомментировал возмущение в Сети, что на проведение финала конкурса было потрачено 11 миллионов гривен. По словам Тимура, он не компетентен у финансовых вопросах, к тому же он работал без гонорара.

"Я не очень компетентен говорить о финансовой составляющей, потому что у меня гонораров не было. Я постоянный ведущий "Евровидения", если кто-то думает, что я за это получаю заоблачные деньги, то это не так. У меня в контракте было прописано 185 гривен, и с этих средств еще нужно налог заплатить", — высказался Мирошниченко в эфире "Ранок.Live".

Тимур Мирошниченко и Юлия Санина / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Ведущий подчеркнул, что понимает возмущение украинцев, что во время войны были потрачены средства на проведение нацотбора. Однако Мирошниченко уверен, что украинский контент сейчас тоже нужно создавать. Тем более "Евровидение" – это масштабный конкурс, где в Украины есть возможность заявить о себе на мировой арене и напомнить, что в стране идет война.

"Я понимаю людей, потому что действительно мы все круглосуточно донатим. С другой стороны, это тонкий момент. Мы удивляемся, почему у нас смотрят российский сериал, а не что-то другое, а потом удивляемся, почему мы тратим средства, например, на нацотбор или съемки кино. Я понимаю, что сейчас в приоритете ВСУ, но все же культура и представление Украины на международной арене обязательное", — прокомментировал Мирошниченко.

Василий Байдак, Юлия Санина и Тимур Мирошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Также ведущий высказался и об упреках MELOVIN, что победительницы Jerry Heil и alyona alyona купили себе первое место. Мирошниченко говорит, что результат голосования в "Дії" говорит сам за себя и в пользу певиц действительно немало украинцев отдали свои голоса.

Результаты голосования за победителя нацотбора в "Дії"

"Мне жаль, что уже после того, как все произошло и мы увидели фантастические результаты голосования в "Дії", а это более 723 украинцев проголосовали за победительниц, то о чем может вообще идти речь? Я об этом ничего не знаю. "Суспильное" оплачивает поездку на "Евровидение". Если лейбл исполнительниц захочет что-то добавить на сцене, конечно, они это делают за свой счет", — высказался ведущий.

Тимур Мирошниченкос Jerry Heil и alyona alyona / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Напомним, ранее Jerry Heil и alyona alyona тоже реагировали на упреки, что они нечестно победили на нацотборе. Также артистки рассказали, какие изменения произойдут в их конкурсном номере.

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