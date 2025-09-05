Мирослав Вантух рассказал о номере для Сердючки и в чем гениальность Зинкевича

Верка Сердючка, Мирослав Вантух, Василий Зинкевич

Легендарный постановщик-хореограф Мирослав Вантух рассказал о сотрудничестве с известными артистами и об участии его танцовщиков в постановках со звездами - Веркой Сердючкой, Софией Ротару, Василием Зинкевичем.

Отметим, в недавнем концерте, посвященном юбилею Юрия Рыбчинского, наибольший восторг среди зрителей вызвал номер VERKA SERDUCHKA на песню "Верба". В этой постановке артист Андрей Данилко в своем легендарном образе Верки Сердючки пустился в пляс. А в финале к народной звезде на сцену выскочил детский ансамбль в национальных костюмах и закружил ее.

"Это мой ученик делал Андрей Демещук, который сейчас работает в "Калине" художественным руководителем. Очень талантливый артист, хороший исполнитель и человек", - рассказал Мирослав Михайлович в интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці".

Верка Сердючка во время выступления на юбилее Юрия Рыбчинского

По словам Вантуха, он тоже присутствовал на репетициях с Андреем Данилко и внес свою долю в этот номер. Более того, это уже не первое сотрудничество легендарного хореографа и известного артиста. "Да с кем я не работал? И с Софией Ротару работал, и с Зинкевичем Василием работал, и с покойным Николаем Мозговым", - добавляет Мирослав Михайлович.

На вопрос автора проекта, кто из украинских артистов мог бы добиться каких-то талантов, если бы решил профессионально заниматься танцами, Вантух ответил: "Я вам сразу скажу, это Василий Зинкевич. Потому что пока он не начал петь, то он танцевал, занимался профессионально хореографией. Вы видите, как он двигается на сцене, знает драматургию движения. Он – хороший артист. Кстати, мы можем созвониться, но это происходит достаточно редко. И с Софией Михайловной Ротару мы тоже в дружеских отношениях".

