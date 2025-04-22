Мирослава Гонгадзе выдала 28-летнюю дочь замуж и показала фото со свадьбы

Дочь Мирославы Гонгадзе вышла замуж / © Facebook.com/myroslava.gongadze

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Вдова украинского журналиста Георгия Гонгадзе – журналистка Мирослава Гонгадзе – выдала одну из дочерей-близнецов замуж.

Радостной новостью знаменитость поделилась в Facebook. Замуж вышла именно 28-летняя Нана . Избранником директора по коммуникациям благотворительного фонда Razom for Ukraine стал иностранец. Свадьбу парочка отыграла 19 апреля в США в кругу самых близких и родных. Мирослава Гонгадзе в Facebook уже показала, каким был праздник ее дочери. На особое событие Нана надела сдержанное белое платье, фату, а образ невесты дополнила букетом из разных цветов.

Нана Гонгадзе вышла замуж / © Facebook.com/myroslava.gongadze

"Нана быстро повзрослела. Часто была той, на кого я полагалась. И вот — в эти выходные — она сделала один из важнейших выборов в жизни. Эта девочка, выросшая в сильную, умную, чутко-сердечную женщину, сделала один из важнейших выборов и начала новую главу жизни. Любовь. Поддержка. счастье. Этот день - женитьба, это о пути, как из боли и потерь вырастает новая жизнь, новая надежда", - написала журналистка.

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Нана Гонгадзе вышла замуж / © Facebook.com/myroslava.gongadze

Мирослава Гонгадзе также вспомнила прошлое, когда с маленькими дочками переехала в США. Случилось это после убийства Георгия Гонгадзе. США предоставили семье погибшего журналиста убежище. Вдова Гонгадзе вместе с маленькими дочками отправилась в Америку, не зная языка и не имея достаточно средств. Журналистка тогда много работала, чтобы обеспечить будущее дочерям, а помогала ей мама, которая ухаживала за близнецами.

Нана Гонгадзе вышла замуж / © Facebook.com/myroslava.gongadze

"25 лет назад мой муж вернулся из поездки в США и привез детям подарки — игрушки из Вашингтонского зоопарка. Через несколько месяцев его не стало. Его убили после расследования коррупции в высших эшелонах власти. Мы остались втроем. США приютили нас. Я приехала в Вашингтон в это время 24 года назад — без языка, без денег, с двумя маленькими детьми и двумя чемоданами. Я много работала, чтобы поднять детей. И не справилась бы без мамы, которая приехала без колебаний помочь и оставалась с нами на пять лет", - вспомнила журналистка свой переезд в США.

Нана Гонгадзе вышла замуж / © Facebook.com/myroslava.gongadze

Отметим, у Мирославы Гонгадзе две дочери-близняшки, которым сейчас 28 лет. Девушки с детства проживают в Вашингтоне. Нана является директором по коммуникациям благотворительного фонда Razom for Ukraine, а Соломия работает в World Resources Institute.