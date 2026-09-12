"Миротворец" взялся за Потапа: почему его внесли в базу и что он выдал о своем выезде из Украины

Потап / © скриншот с видео

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Скандальный рэпер и продюсер Алексей Потапенко, известный как Потап, попал в базу «Миротворца» из-за неоднозначных признаний о выездах из Украины.

На сайте назвали причины внесения артиста в реестр и упомянули его резонансное интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой. Так, на портале «Миротворец» появилось досье на артиста, в котором его называют «провокатором» и указывают на ряд причин для внесения в реестр.

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В частности, администрация ресурса обвиняет Потапа в участии в «актах гуманитарной агрессии против Украины», а также в «информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественной жизни в Украине».

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Отдельно на сайте упомянули коммерческую деятельность артиста за границей и его рассказ о выездах из Украины.

Потап

Что Потап рассказывал о выезде за границу во время войны

Поводом для появления досье стало интервью Потапа российской журналистке Екатерине Гордеевой. Во время разговора продюсер рассказал, как ему удавалось уезжать из Украины после начала полномасштабной войны.

По словам артиста, основанием для его поездок каждый раз становилась благотворительная деятельность. В то же время, Потап отмечал, что параллельно за границей занимался коммерческими делами — и это все прикрываясь именно благотворительностью.

«Каждый раз это были какие-то разные министерства, разные ситуации, компании, фирмы. Это был один и тот же повод — благотворительная работа… В оригинале я выезжаю на благотворительную акцию, а параллельно еще делаю коммерческую работу», — говорится в цитате из интервью, которую привели в досье «Миротворца».

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Потап / © instagram.com/realpotap

К слову, Потап загремел в базу Миротворца вскоре после того, как туда внесли его жену — певицу Настю Каменских.

Карточка артистки появилась на сайте 9 сентября. Причиной стало ее интервью той же Катерине Гордеевой, в которой Каменских рассказала о переходе на украинский язык и абсурдном заявлении о якобы появлении «кисты» на фоне языкового перехода.

В частности, певица утверждала, что после перехода на украинский у нее возникли проблемы с голосом и появилась киста. По ее словам, психолог посоветовал ей вернуться к русскому языку, поскольку, как он тогда это воспринимал, его организм якобы «не воспринимал» украинский. После этого украинцы нагенерировали сотни мемов и высмеяли ситуацию — Сеть взорвалась.

Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

В то же время артисты пока не реагировали на внесение в реестр. Хотя раньше снимали контент, где всячески давали понять, что они чувствуют «свободу» за пределами Украины и без угрызений совести общаются на русском.

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