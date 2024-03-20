Мирзоян, Дикий, Остапчук и не только: звезды-мужчины, которые ушли от жен ради другой

Предлагаем посмотреть, как они приняли сложное решение о разводе и как сложилась их личная жизнь.

Звездные мужчины не понаслышке знают, как это влюбиться, еще когда женат.

Знаменитости тщательно проверяют свои чувства, а когда понимают, что они берут вверх, уходят от жен и строят новую семью.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает вашему вниманию подборку о звездах-мужчинах, которые развелись и ушли к другой женщине. Как им далось принятие сложного решения и как сложилась их новая супружеская жизнь – узнайте в нашем материале.

Арсен Мирзоян

Музыкант на шоу "Голос країни" встретил певицу Тоню Матвиенко. Пара познакомилась и начала тепло общаться. Артисты поняли, что между ними нечто большее, чем просто дружба. Впрочем, на тот момент Арсен Мирзоян был женат и воспитывал двух сыновей. Уходить от любимой ради Матвиенко певец не торопился. Музыкант все обдумывал почти год, после чего рассказал жене о чувствах к другой и развелся. С 2013 года Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян находятся в отношениях. 15 января 2016 года у них родилась общая дочь Нина, а через год влюбленные сыграли свадьбу.

Слева – Арсен Мирзоян с первой женой, справа – с Тоней Матвиенко

Андрей Фединчик

У актеров Андрея Фединчика и Наталки Денисенко вспыхнули чувства друг к другу во время съемок сериала "Клан ювелиров", где они играли влюбленную пару. Правда, на тот момент артист был женат. Сначала Фединчик и Денисенко пытались бороться с чувствами друг к другу. В конце концов актер ушел от жены Виктории и начал строить отношения с Наталкой. С апреля 2017 года актеры живут в браке, а в сентябре того же года у супругов родился первенец, которого они назвали Андреем.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Андрей Дикий

Ведущая и хореограф познакомились на проекте "Танцы со звездами", где между ними промелькнула искра. Отношения пары начались сразу после завершения шоу. Правда, на тот момент Андрей Дикий был женат на танцовщице Ирине. Ради ведущей хореограф ушел от жены. Лилия Ребрик и Андрей Дикий живут уже 12 лет в счастливом браке. Вместе влюбленные воспитывают трех дочерей – 11-летнюю Диану, 5-летнюю Полину и новорожденную Аделину.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Виктор Павлик

Музыкант уже много лет состоял в браке с третьей женой Лорой Созаевой, когда познакомился с молодой поклонницей Екатериной Репяховой. Между Павликом и Катей возникли страстные и взаимные чувства. В конце концов в 2019 году музыкант развелся с третьей женой, а уже в следующем году повел под венец Репяхову. Уже в июне 2021 года Екатерина родила Виктору Павлику сына Мишу. Кстати, на этом супруги останавливаться не планируют, ведь они мечтают стать родителями дочери.

Слева – Виктор Павлик с Лорой Созаевой, справа – с Екатериной Репяховой

Владимир Остапчук

Шоумен влюбился в нотариуса Кристину Горняк, когда еще состоял в браке с первой женой Еленой Войченко, которая родила ему двоих детей. В марте 2020 года ведущий официально развелся, а уже через полгода женился во второй раз. Но брак с Кристиной был непродолжительным. Уже осенью 2022 года пара развелась. Причины их разрыва пока неизвестны.

Слева – Владимир Остапчук с Еленой Войченко, справа – с Кристиной Горняк

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