Мирзоян назвал самое пикантное место для секса с Матвиенко и рассекретил табу в их браке

Мирзоян назвал самое пикантное место для секса с Матвиенко и рассекретил табу в их браке

Также пара призналась, что их раздражает друг в друге.

Звездные супруги певцов Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко вместе 10 лет.

Пара, которая познакомилась в проекте "Голос страны", в браке четыре года. По словам влюбленных, у них образцовая семья, живут без скандалов, впрочем, имеют некоторые табу. Как рассказали артисты в программе "Звездный путь", они против флирта с другими мужчинами и женщинами. Также исполнителю запрещено разговаривать на русском языке и обниматься и общаться с девушками в присутствии жены.

"Белье нельзя собирать на полу, его надо обязательно класть в корзину", — добавил артист.

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко / instagram.com/tonya_matvienko

Назвали супруги и самое пикантное место для секса. Так, пара занималась сексом в авто исполнительницы за городом.

Также пара призналась, что их раздражает друг в друге. Так, Тоню раздражает привычка Арсена потирать влажные ладони. Со своей стороны, Мирзояна бесит то, что его любимая может создавать проблему из ничего.

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