Мирзоян вступился за Матвиенко в скандале с нарушением ею авторских прав: "Так не решают вопросы"

Арсен Мирзоян, Тоня Матвиенко и Евгений Рыбчинский

Украинский музыкант Арсен Мирзоян вступился за жену, певицу Тоню Матвиенко, которую поэт Евгений Рыбчинский и вдова композитора Игоря Поклада обвинили в нарушении авторских прав.

Оказывается, артистка довольно близко к сердцу восприняла этот скандал. На сторону певицы стал ее муж Арсен Мирзоян. Музыкант в интервью Алексею Суханову говорит, что Тоня вообще не должна была так реагировать. Мол, это неуважение к себе так воспринимать "упреки от человека, который стоит на ступеньку ниже".

"Если ты уверенный в себе человек, то вообще не должен реагировать. Чтобы реагировать на такие упреки, этот человек должен стоять с тобой на одной ступеньке или выше. Если этот человек стоит ниже, ты не имеешь права на него реагировать. Это как неуважение к себе", - говорит музыкант.

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко / © instagram.com/arsen_mirzoian

На вопрос, было ли желание защитить Тоню Матвиенко - Арсен Мирзоян ответил, что пока нет такой необходимости. По словам музыканта, он обязательно это сделает, если против его жены подадут иск в суд. Пока же это, как говорит артист, "фриковая и непонятная ситуация, которая попала в публичную плоскость".

"Не от чего защищать пока что. Это просто какая-то фриковая ситуация непонятная и хлам, который вышел в публичную плоскость. Так не решаются вопросы. Что-то произошло без конкретики. Если бы это был иск в суд, это уже конкретика. Тогда надо находить инструменты и защищаться. А так это просто разговоры в соцсетях", - прокомментировал певец.

Кто и почему обвиняет Тоню Матвиенко в нарушении авторских прав

В сентябре поэт и композитор Евгений Рыбчинский заявил, что Тоня Матвиенко исполняет песни, прав на которые у нее нет. Мол, эти композиции были созданы для ее мамы Нины Митрофановны и именно ей было разрешено их исполнять. Впрочем, права все же оставались в семье Рыбчинских. Композитор посоветовал артистке решить этот вопрос.

Впоследствии и вдова композитора Игоря Поклада добавила, что Матвиенко нарушает и ее авторские права. Светлана Поклад говорит, что артистка исполняет песни, которые в свое время пела Нина Матвиенко. Однако уже покойной артистке было разрешено это делать, хотя права все же принадлежали композитору. А вот что касается Тони - то такой договоренности не было. Поэтому, Матвиенко, которая продолжает петь эти песни, нарушает авторское право. Вдова Поклада также пригрозила исполнительнице судом.