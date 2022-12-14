Миша Кацурин и Антон Птушкин выпустили фуд-тревел-шоу о еде Львова

Ресторатор поделился, что больше всего его ошеломило в городе Льва.

Ресторатор Миша Кацурин и тревел-блогер Антон Птушкин выпустили новую серию собственного фуд-тревел-шоу.

В этот раз выпуск посвятили еде Львова. В кадре – феноменальная галицкая кухня, уникальное пиво и обед в арт-пространстве. Бонусом выпуска стал рецепт традиционного львовского сырника от бабушки Дзюни.

"Львов меня ошеломил. Он не о борще, штруделе и наливках. Он о глубине, традициях, безумной креативности, безграничном уважении к своей истории и пожизненной борьбе за ценности и идентичность", — отметил Миша Кацурин.

Миша Кацурин

Миша Кацурин

Миша Кацурин

Весь выпуск смогли вместить в один час настоящего гастрономического путешествия. На этот раз в кадре только Миша. Начал традиционно со стритфуда, продолжил львовскими круасанами и еврейской кухней во Львове. Если зрители не знали до сих пор о ее существовании, то сейчас самое время.

"В эпизоде вы увидите аутентичную кухню Львова, познакомитесь с феноменальными львовянами и получите большой гид по еде этого сказочного города", – поделился Кацурин.

Ресторатор разобрался, как львовянам удалось превратить город в настоящий гастрономический бренд, как по-новому может выглядеть банош с лисичками и почему же все-таки туристы едут во Львов в гастротур.

Миша Кацурин

Будьте готовы к уже привычным блюдам, яворивскому пирогу и студню с фаршированной рыбой.

"Я очень мало знаю свою страну и впереди меня ждет множество удивительных открытий. Это только начало. Сегодня нам, украинцам, в каждом городе нужно отстраивать мосты между нашим историческим прошлым и настоящим. Находить и воспроизводить все то, что не смогла до конца стереть страна-маньяк, которая живет по соседству. И Львов здесь нам хороший пример", – подытожил Миша Кацурин.

Напомним, ранее девушка Миши Кацурина, певица Надя Дорофеева показала, как ее любимый прямо в постели записывал тизер для выпуска "Еда Львова".

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